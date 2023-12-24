Kalp krizi salgını!

Son dönemde ani ölüm ve kalp krizi vakalarında artış yaşanıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş, soğuk havalarda sadece gribin değil, kalp krizinin de tetiklendiğini ifade etti. Kalp krizinin yerine göre en az yüzde 25 ölüm riskiyle seyrettiğini belirten Ateş, “Eğer bu yüzde 25’lik riskin içinde hasta hayatını kaybetmeden hastaneye yetişirse kurtulma şansı yüksek. Son 25-30 yıldır gelişen teknik ve tedaviler ani kalp krizine neden olan damarın açılmasıyla birlikte hayatta kalma oranını artırıyor” diye konuştu.

SOĞUK KRİZİ ARTIRDI

Soğuk havalarda artan viral enfeksiyonların kalp krizlerini tetiklediğini söyleyen Ateş, soğuk havada kan akışkanlığı azalır ve kan pıhtılaşmaya daha meyilli olur. Bu da kalp krizini tetikliyor. Enfeksiyonlar da kalp krizini tetikleyebildiği için enfeksiyonları karşı kendimizi korumamız lazım. Bunun için beslenmemize dikkat edeceğiz, uyku düzenimizi iyi ayarlayacağız, C vitamini açısından zengin besleneceğiz, bol yeşillik tüketeceğiz” şeklinde anlattı.

AŞI YAPTIRIN

Kalp kriziyle ilgili risk faktörlerine dikkat çeken Ateş, “Son çalışmalarda grip aşısı yaptıranların yaptırmayanlara nazaran kalp krizi oranlarının daha az olduğu gözlendi. Bu aylarda grip aşırı yaptırılabilir. Öte yandan mental olarak bu aylarda daha olumsuz bir psikolojik yapıya bürünebiliyoruz.Üzgün ve stresli yapı kalbin başlıca düşmanı” ifadelerini kullandı.

Rüzgara karşı yürümeyin

Rüzgarlı havalara dikkat edilmesini isteyen Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalp hastalığı bilinen hastalar soğuk havalarda rüzgara karşı yürümemeli. Yürüyüş yapacaksa da mutlaka göğsünü çok iyi korumalı. Soğuk hava damarlardaki spazmı da artırabilir, kalp krizlerini tetikleyebilir. Çok soğuk havalarda kapalı alanlarda spor yapılaması çok daha sağlıklı olur. Soğuk havalarda gelişen sırt ve göğüs ağırlarında hastalar kendilerine tanı koymamalı, mutlaka hekime başvurmalı”











