Krep tarifi: Krep nasıl yapılır?

Farklı yörelerde farklı isimlerle bilinen krepin arasına peynir, zeytin ezmesi, reçel ya da kakaolu fındık kreması sürerek onu daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Pratik yemek tariflerinden krep tarifi sizlerle...
Krep tarifi
Malzemeler:
2 Su bardağı süt
1/2 (Yarım) su bardağı su
2 Adet yumurta
1 Tatlı kaşığı tuz
2 Çorba kaşığı zeytinyağı
1 Ve 1/2 (Yarım) su bardağı Un
Servis malzemeleri
1/2 (Yarım) demet dereotu
Arzu ettiğiniz kadar labne peyniri
Yapılışı:
Sütü, suyu, yumurta ve tuzu sırayla karıştırma kabına alın, çırpın.
Yağı ekleyip ardından unu azar azar ekleyerek çırpın.
Hafif yağlanmış tavada arkalı önlü pişirin.
Dereotunu kıyın, labneye ekleyip karıştırın. Kreplerin üzerine sürün ve rulo yapıp dilimleyerek servis edin.
Krep kaç dakikada pişer?
20 dakikada hazırlanan krep 20 dakikada ğişer.
Krep kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan krep kalorisi 149.
Krep yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Krep için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 8,25 lira.