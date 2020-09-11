Krep tarifi: Krep nasıl yapılır? Krep tarifi: Krep nasıl yapılır? Krep malzemelerini ve pratik krep tarifini adım adım anlattığımız bu tariften böyle lezzetin keyfini sabah, öğle, akşam ya da beş çayında keyfini sürebilirsiniz. Günün her vaktinde hem tatlı hem tuzlularla yakışan, kısa sürede hazırlayacağınız lezzetli krep tarifimiz sizlerle. Peki krep nasıl yapılır? İşte mis gibi krep tarifi...

Haber Merkezi 11 Eylül 2020, 16:06 Son Güncelleme: 11 Eylül 2020, 16:06 Yeni Şafak