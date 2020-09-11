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Krep tarifi: Krep nasıl yapılır?

Krep tarifi: Krep nasıl yapılır?

Krep malzemelerini ve pratik krep tarifini adım adım anlattığımız bu tariften böyle lezzetin keyfini sabah, öğle, akşam ya da beş çayında keyfini sürebilirsiniz. Günün her vaktinde hem tatlı hem tuzlularla yakışan, kısa sürede hazırlayacağınız lezzetli krep tarifimiz sizlerle. Peki krep nasıl yapılır? İşte mis gibi krep tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Krep tarifi.
Krep tarifi.

Farklı yörelerde farklı isimlerle bilinen krepin arasına peynir, zeytin ezmesi, reçel ya da kakaolu fındık kreması sürerek onu daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Pratik yemek tariflerinden krep tarifi sizlerle...

Krep tarifi.

Krep tarifi

Malzemeler:

2 Su bardağı süt

1/2 (Yarım) su bardağı su

2 Adet yumurta

1 Tatlı kaşığı tuz

2 Çorba kaşığı zeytinyağı

1 Ve 1/2 (Yarım) su bardağı Un

Servis malzemeleri

1/2 (Yarım) demet dereotu

Arzu ettiğiniz kadar labne peyniri

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Krep tarifi.

Yapılışı:

Sütü, suyu, yumurta ve tuzu sırayla karıştırma kabına alın, çırpın.

Yağı ekleyip ardından unu azar azar ekleyerek çırpın.

Hafif yağlanmış tavada arkalı önlü pişirin.

Dereotunu kıyın, labneye ekleyip karıştırın. Kreplerin üzerine sürün ve rulo yapıp dilimleyerek servis edin.

Krep kaç dakikada pişer?

20 dakikada hazırlanan krep 20 dakikada ğişer.

Krep kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan krep kalorisi 149.

Krep yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Krep için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 8,25 lira.

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Krep tarifi.

Krep tarifi.

Krep tarifi.

Krep tarifi.
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