Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Meteorolojiden Bodrum-Marmaris arası denizde fırtına uyarısı

Meteorolojiden Bodrum-Marmaris arası denizde fırtına uyarısı

15:2821/06/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Foto: İHA
Foto: İHA

Meteoroloji'den Ege Denizi'ne kritik uyarı geldi. Bodrum ile Marmaris arasındaki deniz sahasında 75 km/saat hızla esmesi beklenen fırtınaya karşı özellikle balıkçılar ve denizciler uyarıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesi arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.


Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Marmaris arasında rüzgarın, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

#Meteoroloji
#Bodrum
#Marmaris
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 21 HAZİRAN: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor? Torba yasa ile...