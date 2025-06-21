Meteorolojiden Bodrum-Marmaris arası denizde fırtına uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Marmaris arasında rüzgarın, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.