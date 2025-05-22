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Meydanlarda kilo kontrolü uygulaması: Bakanlık katılan kişi sayısını açıkladı

Meydanlarda kilo kontrolü uygulaması: Bakanlık katılan kişi sayısını açıkladı

12:2922/05/2025, Perşembe
AA
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Kampanya kapsamında, Türkiye'nin il ve ilçelerinin tamamında çok sayıda ekip sahada bulunuyor.
Kampanya kapsamında, Türkiye'nin il ve ilçelerinin tamamında çok sayıda ekip sahada bulunuyor.

Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına ilk haftada 551 bin 980 kişi katılım sağladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fazla kilo dünyada ve Türkiye'de sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için de toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor.


Sağlık Bakanlığı bu kapsamda "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 10-16 Mayıs tarihleri arasında 551 bin 980 kişinin boy ve kilo ölçümleri yapıldı.

Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, tercihleri doğrultusunda Sağlıklı Hayat Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine yönlendirildi.

10 Temmuz'a kadar 10 milyon kişinin boy ve kilo ölçümlerini yapılacak

Kampanya kapsamında, Türkiye'nin il ve ilçelerinin tamamında çok sayıda ekip sahada bulunuyor. Ekiplerin 10 Temmuz'a kadar 10 milyon kişinin boy ve kilo ölçümlerini yapması hedefleniyor.


Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayan kişilerin yönlendirildikleri merkezlerde, gerekli danışmanlık ile sağlık hizmetlerini almaları sağlanıyor.


Danışmanlık hizmeti almak isteyen kişiler, merkezlere yönlendirilirken bir bilgi kartı veriliyor. O bilgi kartında yer alan QR kod ile kampanyanın internet sayfasına ulaşılıyor.

İnternet sayfasında, bilgilendirme metin ve videosu ile 81 ilde ücretsiz olarak beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti alınabilecek Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin adresleri yer alıyor.

Ayrıca fazla kiloları nedeniyle merkezlere başvuran kişiler, KETEM, sigara bırakma, üreme sağlığı gibi diğer alanlarda da bilgilendiriliyor.

Vatandaşların bu merkezlerden ücretsiz olarak hizmetleri almaları sağlanıyor.

#Kilo Verme
#Sağlık Bakanlığı
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