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Nemrut Krater Gölü havadan görüntülendi

Nemrut Krater Gölü havadan görüntülendi

20:1527/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
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Nemrut Krater Gölü havadan görüntülendi
Nemrut Krater Gölü havadan görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü havadan görüntülendi.

İstanbul'dan Van'a seyahat eden Hakan Yur adlı vatandaş, uçağın Tatvan semalarında seyir hâlindeyken gölün muhteşem manzarasını kayda aldı.


Uçaktan çekilen görüntülerde, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan Nemrut Krater Gölü'nün masmavi suları ve çevresindeki etkileyici coğrafyası ve karlı görüntüsü net bir şekilde görülüyor. Nemrut Krater Gölü, hem doğal güzelliği hem de ekosistem zenginliği ile bölgenin en önemli turistik noktalarından biri olarak biliniyor.


Ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunan göl, özellikle doğa fotoğrafçıları ve macera severler için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor.

#Bitlis
#Tatvan
#Nemrut Krater Gölü

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