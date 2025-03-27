Nemrut Krater Gölü havadan görüntülendi

Uçaktan çekilen görüntülerde, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan Nemrut Krater Gölü'nün masmavi suları ve çevresindeki etkileyici coğrafyası ve karlı görüntüsü net bir şekilde görülüyor. Nemrut Krater Gölü, hem doğal güzelliği hem de ekosistem zenginliği ile bölgenin en önemli turistik noktalarından biri olarak biliniyor.