Psikolojik destek kanser tedavisinin en büyük eksiği

Ulusal Kanser Haftası kapsamında Kanserle Dans Derneği ve Değer Temelli Sağlık Derneği (DETASEDER) iş birliğiyle düzenlenen Paydaş Buluşması’nda, “Kanser Tedavisinde Hasta Beklentileri Araştırması”nın 2025 yılına ait sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’nin en güncel ve kapsamlı araştırmalarından biri olan çalışma, kanser hastalarının tedavi sürecinde karşılaştıkları sorunlara ve beklentilerine ışık tuttu.





91,81'İ PSİKOLOJİK DESTEK İSTİYOR

Araştırmaya göre, kanser hasta ve yakınlarının en çok ihtiyaç duyduğu destek, psikososyal alanda. Katılımcıların yüzde 91,81’i tedavi sürecinde ücretsiz grup terapisi veya bireysel psikolojik destek almak istiyor. Bu oran 2022 yılında yüzde 89,23’tü. Psikolojik desteğe olan talepteki artış, tedavinin sadece tıbbi değil, ruhsal boyutunun da dikkate alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise beslenme ve ulaşım desteğine yönelik yoğun talep oldu. Katılımcıların yüzde 92,03’ü diyetisyen desteği isterken, hastaneye ulaşım hizmeti talebi 2022’de yüzde 90,57 iken bu yıl yüzde 91,69’a yükseldi. Araştırma, ilaç erişiminde büyük oranda sorun yaşanmadığını ortaya koyarken, yüzde 13,97’si ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, yüzde 11,74’ü ise eczanelerde ilaç bulunmaması nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 71,65’i alternatif tedavi yöntemlerine ilgi duyduğunu belirtti.





İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı, araştırmanın özellikle hasta ve yakınlarının psikososyal ihtiyaçlarını gözler önüne serdiğini belirterek, “Tedavi süreci sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da oldukça yıpratıcı. Bu nedenle destek hizmetlerinin bütüncül bir yapıya kavuşması büyük önem taşıyor” dedi.





Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Umut Demirci, araştırmaya katılan hasta ve hasta yakınlarının yüzde 48,98’inin meme kanseriyle ilişkili olduğunu belirtti. Meme ve jinekolojik kanserler birlikte değerlendirildiğinde bu oran yüzde 58’e çıkıyor. Katılımcıların yüzde 80,40’ı dünyadaki yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi almak istediğini ifade etti.



