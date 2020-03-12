Satışlar patladı toptancılarda kolonya kalmadı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 90 gün sonra Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından binlerce vatandaş en eski ve ucuz dezenfektanlardan kolonya almaya başladı. Market, eczane ve kolonya dükkanlarına akın eden halk stokları tüketti. Toptancılarda kolonya kalmadı.
İstanbul'da çok sayıda kişi kolonya almak için kolonya satan işyerlerine akın etti. Market, bakkal ve kolonya satış noktalarına kolonya almak için toptancılara gidenler ise kolonya bulmakta zorlandı. Bayrampaşa'daki toptancı çarşısında birkaç dükkan dışında kolonyaların tükendiği ifade edilirken, toptancılar bayilere sipariş verdi ancak kolonyaların ne zaman geleceği bilinmiyor. Satış fiyatlarında ise bir gün içinde büyük bir artış görüldüğü belirtiliyor.
Arnavutköy'de marketi bulunan ve kolonya almak için Bayrampaşa'daki toptancılar çarşısına gelen Hacı İlanlı, "Bir, iki parça zor bulduk. 8-10 liralık bir kolonya 15 lira. Fiyatlar tavan yapmış. Piyasada bulamıyorsun. Bildiğiniz karaborsa olmuş. 4-5 adet buldum. Piyasada yok gibi bir şey" dedi.
Bir yılda satamadığımızı bir saatte tükettik
Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya da, "Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik. Şu an yeterli ürün bayilerde bile yok. Yaklaşık yüzde 50 artış var" şeklinde konuştu.
Toptancı Murat Yılmaz ise, "Sabahtan vardı şu an da kalmadı. Şu saate kadar çoktan tükendi. Talebi karşılayamıyoruz. Hiç satılmayan ikinci tür kolonyalar bile sıfırı çekti bugün. Talebe yetişemiyoruz. Siparişimiz var ama ne zaman gelir belli değil. Talep olduğu için fiyatları ikiye katladı" diye konuştu.