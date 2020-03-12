Hayat Satışlar patladı toptancılarda kolonya kalmadı
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Satışlar patladı toptancılarda kolonya kalmadı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 90 gün sonra Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından binlerce vatandaş en eski ve ucuz dezenfektanlardan kolonya almaya başladı. Market, eczane ve kolonya dükkanlarına akın eden halk stokları tüketti. Toptancılarda kolonya kalmadı.

Haber Merkezi DHA
Kolonya satışları patladı.
Kolonya satışları patladı.

İstanbul'da çok sayıda kişi kolonya almak için kolonya satan işyerlerine akın etti. Market, bakkal ve kolonya satış noktalarına kolonya almak için toptancılara gidenler ise kolonya bulmakta zorlandı. Bayrampaşa'daki toptancı çarşısında birkaç dükkan dışında kolonyaların tükendiği ifade edilirken, toptancılar bayilere sipariş verdi ancak kolonyaların ne zaman geleceği bilinmiyor. Satış fiyatlarında ise bir gün içinde büyük bir artış görüldüğü belirtiliyor.

Koronavirüs paniği kolonya satışlarını patlattı
FOTOĞRAF 24
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Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektanlara yöneldi.
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Eczanelerde dezenfektan bulmakta sıkıntı çekenler çareyi 80 derece kolonya almakta buluyor.
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Kolonya satan dükkanlar adeta vatandaşların akınına uğruyor.
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İstanbul Beşiktaş'ta eczanesi olan Fulya Sütsever, 2 aydır zaten maske çok satılıyordu. Şimdi alkol içeren el dezenfektanı ve kolonya çok satılıyor. Bir de bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar çok satılıyor.
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Eczaneden maske ve kolonya alan Seda Yılmazmaden isimli vatandaş ise “Olayın etkisi altındaydık, dün akşam da duyunca daha da çok etkilendim. Oğlumu, torunumu, kendimi düşündüm. Onun için bunları aldım dedi.
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İzmit Kocaeli'de 73 yıldır faaliyet gösteren kolonya firmasının satış mağazasında, da yoğunluk oluşturdu. Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen işletme sahibi Emine Olguntürk, Bugün hazırlıksız yakalandık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız dedi.
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Yalova’da ise benzer manzaralar vardı.
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Kolonya satışı yapan bir işletmenin sahibi olan Leyla Dilsizoğlu, “Keşke gelmeseydi, ama maalesef geldi. Bu da beraberinde limon kolonyasına olan rağbeti artırdı dedi.
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Dezenfektan da tercih edenler olduğunu belirten Dilsizoğlu, Vatandaşlar ağırlıklı olarak 70 ve 80 derece limon kolonyasına yöneliyorlar. Unutulmamalı ki öncelikle ellerimizi yıkayacağız, sonra kolonya kullanacağız” ifadelerini kullandı.
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Koronavirüs paniği kolonya satışlarını patlattı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, 90 gün sonra ilk kez Türkiye'de görüldü. İsmi açıklanmayan 60 yaşındaki bir erkekte koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından yurdun dört bir yanında, vatandaşları korku sardı. Eczanelere akın eden vatandaşlar bol bol maske, eldiven, el dezenfektanı ve ıslak mendil aldı, en çok kolonya tercih edilirken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu

DHA

Bir iki parça zor bulduk


  • Arnavutköy'de marketi bulunan ve kolonya almak için Bayrampaşa'daki toptancılar çarşısına gelen Hacı İlanlı, "Bir, iki parça zor bulduk. 8-10 liralık bir kolonya 15 lira. Fiyatlar tavan yapmış. Piyasada bulamıyorsun. Bildiğiniz karaborsa olmuş. 4-5 adet buldum. Piyasada yok gibi bir şey" dedi.

DHA

İlk koronavirüs vakası sonrası 3 ürünün satışında yüzde 300 artış var
EKONOMİ
İlk koronavirüs vakası sonrası 3 ürünün satışında yüzde 300 artış var

Bir yılda satamadığımızı bir saatte tükettik

Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya da, "Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik. Şu an yeterli ürün bayilerde bile yok. Yaklaşık yüzde 50 artış var" şeklinde konuştu.

Toptancı Murat Yılmaz ise, "Sabahtan vardı şu an da kalmadı. Şu saate kadar çoktan tükendi. Talebi karşılayamıyoruz. Hiç satılmayan ikinci tür kolonyalar bile sıfırı çekti bugün. Talebe yetişemiyoruz. Siparişimiz var ama ne zaman gelir belli değil. Talep olduğu için fiyatları ikiye katladı" diye konuştu.
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