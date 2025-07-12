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Sıcak hava uykusuz bıraktı

Sıcak hava uykusuz bıraktı

04:0012/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Uzmanlar, sıcaklık nedeniyle bozulan uyku düzeninin depresyon, anksiyete ve dikkat dağınıklığını tetiklediğini belirtiyor. Sıcaklık arttıkça uyku kalitesinin düştüğünü ifade eden Psikolog Merve Öz, uyku kalitesini artırmak için lavanta yağı ve melisa çayını tavsiye etti.

Türkiye genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar, sadece fiziksel konforumuzu değil, ruh sağlığımızı da ciddi biçimde tehdit ediyor. Özellikle geceleri serinlemeyen hava, uyku kalitesini düşürerek bireyleri hem zihinsel hem duygusal açıdan zorluyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Merve Öz, yaz aylarında uyku problemlerinin depresyon, anksiyete, öfke kontrolü ve dikkat dağınıklığı gibi birçok ruhsal sorunu tetikleyebileceğine dikkat çekti.

MOTİVASYONUMUZ KAYBOLUYOR

Sıcaklık arttıkça uyku süresinin kısaldığını belirten Öz, “Uykunun kalitesi düştüğü gibi süresi de kısalıyor. Derin uykuya geçiş zorlaşıyor, bu durum sabahları yorgun uyanmaya, gün içinde ise sinirlilik, isteksizlik ve motivasyon kaybına yol açıyor. Uykunun hem süresi hem kalitesi bozulduğunda, tahammül seviyemiz ciddi biçimde düşebiliyor. Bu da hem kişisel ilişkileri hem de iş hayatını olumsuz etkiliyor” diye konuştu. Öz, iş verimi ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen uykusuzluğun tahammül seviyesini de azalttığını ifade etti.

GÜNDE 1 ADET SODA TÜKETEBİLİRSİNİZ

Uyku kalitesini artırmak için yastığa bir damla lavanta yağı damlatmayı tavsiye eden Öz, “Ayrıca yatmadan önce düzenli içilen melisa çayının uyku kalitesini artırma özelliği var. Kahve, çay, yeşil çay uykunuzu kaçıracağı için akşamları bu içeceklerden uzak durun. Halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi ve isteksizliğin bir nedeninin de elektrolit dengesizliği olabileceği için bol sıvı tüketmeyi ihmal etmeyin Ayrıca soda tüketmeye herhangi bir engeliniz yoksa (tansiyon hastalığı gibi) bu günlerde, günde 1 adet soda tüketebilirsiniz” değerlendirmesi yaptı.



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