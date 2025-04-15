Sinema meraklıları için başucu kitabı: Senaryodan Festivallere

RABİA BULUT





Güncel sinema kitaplarına dair yolculuğumuz her ay farklı bir kitap ile devam ediyor. Her yolculukta sinemaya, sinema yayıncılığına dair neler olduğunu görüyoruz, neler yapılabileceğine dair fikirlerimiz oluşuyor. Yayıncılık sinema alanı içinde büyüsünü korumaya devam ediyor. Bu ayki sinematik yazımızda konuğumuz Dergâh Yayınları’ndan çıkan Senaryodan Festivallere - Uzmanlardan Sinema ve Televizyon Dersleri kitabı olacak. Kitabın editörlüğünü akademisyen ve yönetmen M. Sami Okumuş üstleniyor. Marmara Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünde akademisyen olan Okumuş, 2022-2204 yılları arasında derslerinde konuk ettiği yönetmen, yapımcı, sanat yönetmenleriyle gerçekleştirdikleri oturumları okuyoruz. Kitabın ortaya çıkış amacını Okumuş: “... öncelikli olarak, Sinema ve Televizyon öğrencilerinin, akademide büyük oranda edindikleri kuramsal bilginin yanı sıra kısmi olarak edindikleri pratik yapma ve uygulama bilgilerini destekleme amaçlı sektörün uzmanlarının, uzun yıllar boyunca edindikleri bilgileri ve tecrübeleri, bir ders kapsamında belirli bir saat aralığında dahi öğrencilere aktardıklarında ne denli faydalı olduğunun görülmesi sebebiyle hayata geçirilmiştir.” diyerek belirtiyor. “... Sinema-televizyon öğrencileri ya da bu alanda kendisini geliştirmek isteyen kişiler için bir el kitabı olması beklentisiyle yol gösterici bir misyon üstlenmektedir.” diyerek kitabın misyonunu da ortaya okuyor.





İYİ SENORYONUN SIRLARI

Senaryodan Festivallere - Uzmanlardan Sinema ve Televizyon Dersleri kitabında okuyucuyu hangi başlıklar mı bekliyor? Kitabın açılışını M. Sami Okumuş, “Kısa ve Uzun Metraj Film Projeleri Üzerine Fikir Üretmek ve Senaryo Yazım Çalışmaları” başlıklı yazıyla yapıyor. Senaryo üzerine akıcı bir metin karşımıza çıkıyor. Okumuş sadece senaryonun nasıl yazılacağından, nelere dikkat edilmesinden bahsetmiyor. Örneklemini Zoraki Kral (The Kings Speech) ve Medine Müdafaası filmlerinin senaryolarının belli kısımları üzerinden de geliştiriyor. Kısa veya uzun metraj yapmak isteyen herkese de bir kılavuz sunuyor. Yazısını “Fikirlerinize ve yazma gücünüze ket vurmamanız ümidiyle…” diyerek bitiriyor. Bu temenni kitapta sonraki gelecek derslerden aslında okuyucunun alması gereken dersi; alana dair tecrübelerini paylaşan isimlerin anlattıklarından zorlukları değil de her şeye rağmen inandığın yolda devam etmek gerektiği şeklindedir.

Yapımcı Halil Kardaş, “Arthouse Projelerde Yönetim Çalışmaları ve Yapım Aşamaları” başlıklı derste yapımcılığa nasıl başladığını anlatarak başlıyor. Sorularla sektöre dair alanıyla ilgili bütün tecrübelerini içtenlikle paylaştığını okuyoruz. “Türkiye’den yeni ve taze kan yönetmenler bekliyorlar ve ben de o yeni isimlerin peşindeyim.” diyerek Kardaş, elini taşın altına koyuyor. Sinema ile açılışı yaptık ama derslerde kısa filmde, dizi üretimide, oyunculukta yer buluyor. Fatih Enes Ömeroğlu “Dizi Film Yapımı ve Yönetimi” başlığında televizyonda yer alan dizilerin kendine has ayrıntılarını anlatıyor. Osmanlı, Selçuklu dönemini anlatan dizilerin seyircide karşılık bulmasının sebebini; “Bizim seyircimiz üzerinde ‘kılıç’ çok paralize edici bir şey…” diyerek açıklıyor. “Sinema bir sanat formudur. Bu sanatı icra etmek için gerekli enerji sizde vardır veya yoktur.” diyerek de sinemanın bir enerji işi olduğunu belirtiyor.





CEFA ÇEKMEK SİNEMANIN BİR PARÇASI

Yapımcı Yasin Taşdiken “Dizi Film Sektöründe Uygulayıcı Yapımcılık”tan bahsederken yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun “Ulusal ve Uluslararası Film Yapım projelerinde Yönetmenlik” başlığı altında “Yozgat Blues”, “Anons” filmleri üzerinden kendi yönetmenlik yolculuğunu gelen sorular ekseninde paylaşıyor. Sinemamızın usta yönetmenleri Nuri Bilge Ceylan’ın ve Zeki Demirkubuz’un son filmlerinin görüntü yönetmenliğini yapan Kürşat Üresin “Belgesel, Kısa ve Uzun Metraj Kurmaca Filmlerde Görüntü Yönetmenliği” dersinde alana dair hem kullandığı kameralardan bahsederken hem de düşünsel anlamdaki hazırlığın öneminden bahsediyor. “O yüzden dışarıdan bakıldığında setler ‘karizmatik ve rahat’ bir ortammış gibi gelebilir fakat şunu da bu vesileyle belirtmek isterim; bizler, inşaat işçilerinden daha zor bir durumdayız esasında zira çalışma şartları gerçekten zor…” sözleriyle cefanın da bu yolun bir parçası olduğunu ısrarla söylüyor. Bütün konuklar kendi alanlarıyla ilgili bu noktanın altını çizdiğini söyleyebiliriz.

Kitabın devamında; cast direktörü Erengül Öztürk ile “Sinema ve Dizi Film Projelerinde Cast Direktörlüğü”, sanat yönetmeni Natali Yeres ile “Arthouse Film ve Televizyon Dizisi Projelerinde Sanat Yönetmenliği”, oyuncu Serdar Orçin ile “Sinema, Tiyatro ve Dizi Film Sektörlerinde Oyunculuk”, yönetmen Ramazan Kılıç ile “Kısa Metrajlı Dijital Film Yapımı, Kurgu ve Dağıtımı”, kurgucu Naim Kanat ile “Arthouse Sinema ve Dizi Film Projelerinde Kurgu” ve Alper Zengin ile “Analog ve Dijital Film Projelerinin Post-Prodüksiyon Aşamalarında Video ve Ses Dosyalarının İşlenmesi, Manyetik Alan Etkileri ve Korunma Yöntemleri” gerçekleştirilen dersler yer alıyor. Kitapta 12 ders yer alıyor, bu on iki başlık bir giriş, gelişme ve sonuç içerisinde ilerliyor. Senaryo yazımıyla başlayan ders, yapımcılık, yönetmenlik, görüntü yönetmenliği ile devam ediyor. Cast direktörlüğü, sanat yönetmenliği, oyunculuk, dağıtım ve kurgu ile gelişme kısmına geçiliyor. Sonuçta ise çekilen filmlerin dijital dünyada nasıl korunulacağı anlatılıyor. Sektöre dair almak isteyenler için bütün ipuçları veriliyor diyebiliriz.

Senaryodan Festivallere - Uzmanlardan Sinema ve Televizyon Dersleri kitabında M. Sami Okumuş hem akademisyen hem de yazar olarak sorduğu sorularla konuklarından alabileceği en ayrıntılı cevapları alıyor. Bu tercihte okuma keyfinin verimini arttırıyor. Bahsedilen konunun içine girme olanağı sağlıyor. Dileriz bu dersleri okuduğumuz kitapların devamı 2-3-4 şeklinde gelir. Hem sinema öğrencileri hem sinema meraklıları için başucu kitaplarının sayısı artar.



