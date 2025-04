Kemal Tahir’in polisiyeleri

Popüler edebiyatın en büyük damarlarından olan polisiye roman, her zaman genel okur kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmiş ve yüksek satış rakamlarına ulaşmıştır. Sanat hassasiyetiyle üretilen eserlerden farklı olarak popüler edebiyat ürünleri, öncelikle kazanç kapısını hedefler; bu ürünlerin reklamlarla tanıtılması, ilgi çekici kapaklarla sunulması, kolay ulaşılabilirliği ve çabuk tüketilebilirliği, söz konusu yüksek satış rakamlarının başlıca nedenlerindendir. Hâl böyle olunca, hayatını kalemiyle kazanmak zorunda olan yazarlar, çeviri yaparak ya da telif eserler üreterek popüler edebiyatın kazanç imkânından faydalanırlar. Popüler türler içerisinde en çok ilgi gören polisiyeler, her ne kadar estetik ölçülerden uzak kaldığı için sıklıkla eleştiriye maruz kalsa da romancılar tarafından sıklıkla tercih edilir. Bu çerçevede akla ilk olarak Peyami Safa gelir. Bu tür eserlerini estetik romancı kimliğinden uzak tutmak için Server Bedi müstearıyla yazan muharrir, bir aile geleneği olarak geçimini kalemiyle sürdürmüş, özellikle Cingöz Recai serisiyle türün Türk edebiyatında geniş ilgi görmesini sağlamıştır. Ondan sonra 1930’lar ve 40’lar, Türkiye’de genelde popüler edebiyatın, özelde ise polisiyenin hızla yayılıp tüketildiği yıllar olur. Türk edebiyatında tarihi ve sosyal muhtevalı romanlarıyla tanınan, beslendiği Marksist ideolojiyi yerli düşünceyle yoğurarak Türk modernleşmesine özgün bir yaklaşım sunan, fikirlerini estetikle buluşturarak sanatı telkin vasıtasına dönüştüren Kemal Tahir de yazarlık hayatının ilk dönemlerinde popüler edebiyatın kazanç gücünü kullanır. Yirmili yaşlarda gazeteciliğe başlayan Kemal Tahir, süreli yayınlarla sıkı ilişki içerisinde olan popüler edebiyat ürünleriyle de bu vesileyle tanışır. Her ne kadar Peyami Safa’yı Cingöz serisi dolayısıyla eleştirişe de kendisi de Bedri Eser, Ta-Ka, Nurettin Demir, Samim Aşkın, Celal Dağlar, F. M. Duran gibi müstear isimlerle pek çok çeviri yapar ve telif üretir. 1937’de Nazım Hikmet’le beraber Yedigün, Karagöz ve Karikatür dergilerinde yoğun bir şekilde zabıta romanları serisi hazırlar. Bu çerçevede Kemal Tahir’in edebiyat çevrelerindeki ilk etkilerinin popüler sahada olduğu söylenebilir.