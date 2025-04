Mescid-i Aksa’yı adım adım keşfedin

Meraklı Ali ve annesiyle birlikte Mescid-i Aksa’yı gezmeye hazır mısınız? Gönül Ayyıldız’ın yazdığı ve Hümeyra Z. Firidin’in resimlediği “Yeniden Geleceğim-Mescid-i Aksa’ya Yolculuk” kitabı, Ketebe Çocuk tarafından minik okurlarıyla buluşturuldu. Kudüs Kumbarası’nda biriktirdiği paralarla annesiyle birlikte Mescid-i Aksa’ya giden Meraklı Ali, bu manevi yolculuğa okurları da dahil ediyor. Kubbetü’s Sahra’dan Burak Mescidi’ne, Kıble, Rahmet ve Mervan Mescitleri’ne kadar pek çok kutsal mekânı satırlararasında gezip, her yapının tarihi ve manevi hikâyesine tanıklık ediyoruz. Ali’nin gözünden anlatılan bu gezi, yalnızca bir keşif değil, aynı zamanda inançla kurulan derin bir bağın ifadesi. “Yeniden Geleceğim, çocuklara Kudüs’ü sevdiren, öğretici ve dokunaklı bir hikâye sunuyor.

HER MESCIDIN IÇINDE FARKLI BIR HIKÂYE

HER MESCIDIN IÇINDE FARKLI BIR HIKÂYE

Kitap, Meraklı Ali’nin Kudüs Kumbarası'nda biriktirdiği paralarla uçak bileti alıp Mescid-i Aksa’ya yolculuk yapmasıyla başlar. Ali ve annesi, Mescid-i Aksa’ya adım attıklarında ilk olarak Kubbetü’s Sahra’yı ziyaret ederler. Kubbetü’s Sahra, Mescid-i Aksa içindeki en görkemli yapıdır. Ali, her mescide ayrı bir selam verirken, her biri ona tarihi ve kültürel hikâyeler anlatır. Kubbetü’s Sahra, altın kubbesi ve içindeki süslemeleriyle dikkat çekerken, Rahmet Mescidi’nin merdivenlerinden indikçe huzur veren bir atmosfer oluşur. Ali, her mescidin içinde farklı bir hikâyeye tanık olur. Rahmet Mescidi, Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişte tövbe ettikleri kapılardan birine sahipken, Mervan Mescidi ise atların kullanıldığı bir alan iken sonradan mescit olarak dönüştürülmüştür. Hatta Kıble Mescidi’nde güvercinlerin pencerelerde yuva yapması bile Kudüs’ün manevi atmosferine dair bir simge olarak yer alır.