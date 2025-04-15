Harflerin kalbi üzerine

Bazı yazarlar kendine ait bir dilde konuşur. Belki de bu, dünyada sadece kendisinin konuştuğu, gramerini ondan iyi kimsenin bilmediği bir dildir. Ana dilinde yazar ancak her şeyin onun evrenindeki anlamı farklıdır. Dünya dışı bir gezegenden gelip, bu coğrafyayı yorumluyormuş gibi, şaşkınlık ve telaş içindedir. Her gün birlikte gördüğümüz güneşi o farklı görebilir, yürüdüğümüz yol onun için sadece yol olmayabilir. Rüzgâr bizim için güzel günleri, onun için korku dolu dakikaları hatırlatabilir. Yağmur hüzünlü değil, eğlenceli veya telaşlı olabilir. Okurken, onu yavaş yavaş tanırız. Kelimelere verdiği anlamları sayfalar ilerledikçe daha iyi kavrarız. Üstelik anlarız ki, yazarımızın hikâyeleri sadece olayları aktarmak üzerine kurulu değildir. Dili sorgulamayı ve anlam dünyasını yeniden yapılandırmayı da hedefler (farkında olmadan). Çocuksu bir şaşkınlıkla, kelimelerimizi hizaya çekebilir. Sınava tabii tutar. Kalanlar ve geçenler arasındaki farkı bize gösterir. Tüm bunları yaparken, herkese ait bir hikâye anlatır. Belki de hepimizin zihninde aynı olayların farklı anlamları olduğunu, farklı dillerde konuştuğumuzu, teşhis edilemeyen bir tür renk körlüğü içindeyken yine de birbirimizi anlamaya çalıştığımızı hatırlatır.