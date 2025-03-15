D. Mehmet Doğan’a vefa kitabı

İdris Nebi UYSAL





2023 yılının son günlerinde rahatsızlanan ve uzunca bir süre tedavi gören Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 11 Ağustos 2024 tarihinde Ankara’da vefat etti. Dil, sözlük, kültür, maarif, gençlik, yakın tarih, İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy, Batılılaşma maceramız gibi esaslı meseleler üzerine kafa yoran, bu konulardaki tespit ve teklifleriyle kitleleri düşünmeye sevk eden, ömrünün kahir ekseriyetini yazmakla geçiren münevver bir mütefekkirdi o. Hayatı boyunca inancından, değerlerinden ve ilkelerinden hiç taviz vermedi. Hep bir çizgide yaşadı. Hocası Nurettin Topçu’nun isminin başına hediye ettiği D harfi; şahsında dava, derinlik, dervişlik, dert, diğerkâmlık, direniş, disiplin, dostluk, duruş, dürüstlük, düşünce gibi onca güzel tavır ve hasletin toplandığı bir remze dönüştü.

77 yıllık ömür heybesini nice eser ve güzellikler, her şeyden önemlisi imrenilesi dostluk ve hayırlarla dolduran Doğan hakkında vefatından sonra onu çeşitli yönleriyle ele alan konuşmalar yapıldı, yazılar kaleme alındı. Gazeteci yazar Fatma Gülşen Koçak’ın yayına hazırladığı Türk Dünyasının Bilgesi D. Mehmet Doğan (Erguvan Yayınevi, Aralık 2024, 375 s.) isimli kitap, Doğan’ın vefatından sonra yayımlanan ilk eser olarak kayıtlara geçti. TYB İstanbul Şubesinin destekleriyle vücut bulan çalışmaya ülke içinden ve dışından çok sayıda isim katkı verdi.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan’ın, Doğan’ın hayatını özetleyen “Yaşadığı Gibi Yazdı Yazdığı Gibi Yaşadı” (s. 13) serlevhalı girizgâhıyla başlayan eserde Doğan’ın eşi, oğlu, dava arkadaşları ve sevenlerinden oluşan geniş bir yazar kadrosu yer alıyor. Mahmut Bıyıklı, M. Enes Kala, Dursun Ali Tökel, Bilal Kemikli, Beşir Ayvazoğlu, Ali Kılcı, Ahmet Köseoğlu, İbrahim Tenekeci, Mehmet Nezir Gül, Celal Fedai, Aydın Ünal, Mahmut Erdemir, İbrahim Ulvi Yavuz, Tarkan Zengin hatıra, sohbet ve deneme tadındaki değerlendirmeleriyle bu anlamlı çalışmaya hayat veren kalemlerden yalnızca birkaçı.

Kitaba hayat veren yazıların başlıklarından Doğan’ın duygu ve düşünce dünyasını, mizacını, davasını, değerlerini, yaşam öyküsünü, neleri başardığını, insanlarda bıraktığı tesiri, hâsılı bu bilge şahsiyete dair her şeyi anlamak mümkün. İşte birkaç örnek: kültür savaşçısı, kravatsız, millî musahhih, filozofça bir hayat, Horasan eri, dertli insan, hareket adamı, derviş ruhlu adam, cengâver, mütevazı Ankaralı, kültürümüzün mütevazı alpereni, özü sözü bir, ağabey, dost, yol gösterici…

Bu vefa kitabının dikkati çeken birkaç özelliği daha var. Bunlardan ilki yazarın 77 yıllık ömrüne atfen 77 yazıdan müteşekkil olması. İkincisi Türk dünyasını ve gönül coğrafyamızı bir araya getirmiş olması. Bir diğeri de zevcesi ile yapılan kısa fakat doyurucu bir mülakata yer vermesi. Nitekim bu eserin özeti denebilecek satırlar da eşi Hatice Hanım’ın D. Mehmet Doğan’a yönelik şu tespitleri olsa gerek: usta bir yazar, keskin bir kalem, iyi bir aile babası ve iyi bir eş (s. 26).

Evet! O, usta, büyük ve velut bir yazardı. Sürekli yazma çabası içinde oldu. Kalemini, defterini yanından hiç ayırmadı. Düşünen, düşündüren, ufuk açan eserler kaleme aldı daima. Keskin bir kaleme sahipti. Hak ve hakikati yazarken, söylerken kimseden çekinmedi. İnancından hiç ödün vermedi. Akif’çe yaşamaya, yazmaya, söylemeye gayret etti. Eşinin sık sık “Kalemine dikkat et.” şeklindeki ihtarlarına rağmen hakikati haykırmaktan geri durmadı. İyi bir aile reisi ve babaydı. Oğlu Melih Doğan’ın da ifade ettiği gibi yalnızca kendi ailesinin değil tüm TYB ailesinin babası yahut ağabeyi idi. İyi bir eşti. Zevcesi Hatice Hanım, onun en yakını ve hayat arkadaşıydı ama o, tüm dava ve yol arkadaşlarının, gönül dostlarının da eşiydi, dostuydu, sırdaşıydı.

Değerli büyüğümüzün ruhu şad olsun. Kitaba yazıları ve emekleriyle destek veren herkesin de ömrü bereketli ve aziz olsun.







