Bir milli mücadele romanı

MUSTAFA UÇURUM





Tarihi roman yazmak birçok anlamda yazarına sorumluluk yükleyen bir uğraştır. Yazarın elindeki malzemenin tarihi bir gerçeklik taşıması yazılan her cümleye büyük bir ağırlık ve sorumluluk yüklemekte. Tarihi olaylara bakış açısının göreceli bir zaviyeden kabul gördüğü bir zeminde anlatılanların çeşitlilik göstermesi gibi bir durum da her zaman karşımıza çıkan bir meseledir. Tarihin tüm dönemleri için geçerli bir savrulmadır bu aslında. Konu yakın tarih olunca karmaşıklık daha da artıyor. Bunun bir nebze olsun aşılabilmesi için gerçeklik ve kurgu dozu iyi ayarlanmış çalışmalara ihtiyacımız var.

Ahmet Kara’nın Şule Yayınları arasında çıkan Her At İçin Bir Şarkı, milli mücadele dönemine Karadeniz Bölgesi’nden bakan, Giresun ve çevresinde yaşanan olayları mercek altına alan ve yazarın kurgusuyla beslenen bir roman.

Okuyucuyu kitaba çeken ilk işaret fişeği kitabın ismiyle başlıyor. İlgi uyandıran, merak unsurlarını harekete geçiren ve kurguyu isme taşıyan özgün bir duruş yakalamış Kara.

Her At İçin Bir Şarkı, Ahmet Kara’nın ikinci kitabı. Birinci kitabı öykülerinin yer aldığı Lilima’dan sonra şimdi de bir roman ile okuyucularının karşısına çıkan Kara, Karabatak dergisinin 78. sayısında kendisiyle yapılan söyleşide; “Olayları derinlemesine işlemek için romana geçiş yaptım.” diyerek ifade ediyor öyküden romana geçiş sürecini.





OTUZ ATA OTUZ ŞARKI

Her At İçin Bir Şarkı, yaşanan olaylar silsilesi milli mücadele döneminde yaşanan olaylardan derlenmiş bir roman. Olayların geçtiği ana mekân Giresun. Yazarımız Ahmet Kara da Giresunlu. Yani kendi topraklarının hikâyesini tasarladığı kurguyla kaleme almış yazar. Birçok kahraman kurgu olsa da milli mücadelenin en önemli isimlerinden Topal Osman Ağa romanda gerçek kişiliğiyle yer alıyor.

Olaylara yön veren, akışı sağlayan kahramanımız Şamil Çavuş. Bu isme okurlar Kut-ül Amare dizisinden aşina olabilir. Aslında romanın yazılış sürecini de dizideki bu kahraman başlatıyor. Katıldığı yazarlık okulunda dizideki bir olay ya da kahramana dair yazılacak öykü ödevinden yola çıkan Ahmet Kara, dizinin karakterlerinden biri olan Şamil Çavuş’u merkeze alarak yazıyor romanını.

Milli mücadele dönemindeyiz. 1919’un kasım ayında başlıyor olaylar. Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte başlayan içimizde bizden gibi görünüp bizi arkadan vuranların yoğun olduğu dönemlerdeyiz. Rumlar, Ermeniler ülkenin dört bir yanında kurdukları dernek ve çetelerle yüzyıllardır onları huzur ikliminde yaşatan Türkleri arkadan vurmaya devam ediyorlar. Şamil Çavuş da yaşanan bu acılarla yüz yüze gelmiş bir kişi. Kut-ül Amare’de savaşmış, vatanı uğruna ölümü göze alarak cepheden cepheye koşmuş bir kahraman.

Anne ve babası Rum eşkıyalar tarafından öldürülür Şamil Çavuş’un. Bu eşkıyalar babasının hilal damgalı otuz atını da çalar. Bu olayı öğrenen Şamil Çavuş atların ve onları çalan eşkıyaların ardına düşer. Bulduğu her atı alır, eşkıyayı da öldürür. Sonra yüksek bir yere çıkar ve akordiyonuyla hüzünlü bir şarkı çalar. Yani bulduğu her at için bir şarkı…





HAİNLERİN SONU

İçten ve dıştan hainlerimiz her dönem bu toprakların huzuruna kastetmiştir. Rumlar, Ermeniler huzurla yaşadıkları bu topraklarda en zor günümüzde bizi sırtımızdan vurmakla kalmamış haince bir tavırla düşmanla işbirliği yapmıştır. Hainlere karşı Şamil Çavuş başta olmak üzere Derviş Efendi ve Topal Osman Ağa’nın destekleriyle Giresun Trabzon arasında sürdürülen mücadelede birçok hain yok ediliyor. Osman Ağa’nın Giresun ve çevresinde verdiği mücadele tarihe mâl olmuş sahnelerle tarihteki yerini de almıştır. Ahmet Kara romanına böylesine bir gerçek tarihi şahsiyeti yerleştirerek milli mücadele ruhunun daha net anlaşılmasını sağlamıştır. Okurları; bir akerdiyonun içli sesiyle ve Kabardey doru atlarının nal sesleri eşliğinde Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla yarışan bir milli mücadele hikâyesi bekliyor.



