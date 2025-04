Bir milli mücadele romanı

Tarihi roman yazmak birçok anlamda yazarına sorumluluk yükleyen bir uğraştır. Yazarın elindeki malzemenin tarihi bir gerçeklik taşıması yazılan her cümleye büyük bir ağırlık ve sorumluluk yüklemekte. Tarihi olaylara bakış açısının göreceli bir zaviyeden kabul gördüğü bir zeminde anlatılanların çeşitlilik göstermesi gibi bir durum da her zaman karşımıza çıkan bir meseledir. Tarihin tüm dönemleri için geçerli bir savrulmadır bu aslında. Konu yakın tarih olunca karmaşıklık daha da artıyor. Bunun bir nebze olsun aşılabilmesi için gerçeklik ve kurgu dozu iyi ayarlanmış çalışmalara ihtiyacımız var.

Ahmet Kara’nın Şule Yayınları arasında çıkan Her At İçin Bir Şarkı, milli mücadele dönemine Karadeniz Bölgesi’nden bakan, Giresun ve çevresinde yaşanan olayları mercek altına alan ve yazarın kurgusuyla beslenen bir roman.

Her At İçin Bir Şarkı, Ahmet Kara’nın ikinci kitabı. Birinci kitabı öykülerinin yer aldığı Lilima’dan sonra şimdi de bir roman ile okuyucularının karşısına çıkan Kara, Karabatak dergisinin 78. sayısında kendisiyle yapılan söyleşide; “Olayları derinlemesine işlemek için romana geçiş yaptım.” diyerek ifade ediyor öyküden romana geçiş sürecini.

Her At İçin Bir Şarkı, yaşanan olaylar silsilesi milli mücadele döneminde yaşanan olaylardan derlenmiş bir roman. Olayların geçtiği ana mekân Giresun. Yazarımız Ahmet Kara da Giresunlu. Yani kendi topraklarının hikâyesini tasarladığı kurguyla kaleme almış yazar. Birçok kahraman kurgu olsa da milli mücadelenin en önemli isimlerinden Topal Osman Ağa romanda gerçek kişiliğiyle yer alıyor.

Anne ve babası Rum eşkıyalar tarafından öldürülür Şamil Çavuş’un. Bu eşkıyalar babasının hilal damgalı otuz atını da çalar. Bu olayı öğrenen Şamil Çavuş atların ve onları çalan eşkıyaların ardına düşer. Bulduğu her atı alır, eşkıyayı da öldürür. Sonra yüksek bir yere çıkar ve akordiyonuyla hüzünlü bir şarkı çalar. Yani bulduğu her at için bir şarkı…