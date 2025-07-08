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Taşyolu, kaya düşmesi nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı

Taşyolu, kaya düşmesi nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı

09:158/07/2025, Salı
IHA
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Taşyolu, kaya düşmesi nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı
Taşyolu, kaya düşmesi nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı

Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen ve yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken Taş Yoluna dağdan kopan kayalar düştü. Yol kısa süreli ulaşıma kapandı.

Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen ve yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken Taş Yoluna dağdan kopan kayalar düştü. Yol kısa süreli ulaşıma kapandı.


Erzincan'ın Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'li yıllarda inşasına başlanan ve Karanlık Kanyon'un sarp kayalıkları yöre halkı tarafından el aletleriyle oyularak yapılan tarihi Taşyolu, kaya düşmesi nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı.

Olayın ardından Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.


Kemaliye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Riskli bölgeye güvenlik önlemi alınarak, ekiplerimiz tarafından risk oluşturan kayalar temizlenmiş ve yol kısa sürede ulaşıma açılmıştır" ifadelerine yer verildi.



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