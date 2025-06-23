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Temel açma çalışması sırasında kafatasları ve kemikler çıktı

Temel açma çalışması sırasında kafatasları ve kemikler çıktı

14:4123/06/2025, Pazartesi
IHA
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Ortaya çıkan insan kafatasları ve iskeletleri.
Ortaya çıkan insan kafatasları ve iskeletleri.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı tarihi geçmişi olan bir mahallede temel kazısı sırasında kaldırılan kayanın arkasındaki mağara benzeri bir yerde insan kafatasları ve iskeletleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Doluca Mahallesi'nde bir şahsa ait tapulu arazide meydana geldi. Arazide temel açma çalışması yapıldığı sırada kaya parçasına rast gelindi. Kayanın kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan mağarayı andıran yerde çok sayıda insan kafatası ve kemikleri görüldü. Durum İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi. Bölgeye gelen ekipler çevreyi güvenlik çemberine alırken detaylı arkeolojik ve kriminal inceleme yapılması için ilgili birimlere haber verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı ile Müze Müdürlüğü koordinesinde yapılacak çalışmaların ardından kafatası ve kemiklerin yanı sıra mekanla ilgili de net bilgilerin ortaya çıkmasının beklendiği bildirildi.

Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.




#Kahramanmaraş
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