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Teşkilat'ın unutulmaz ismi Gassal kadrosuna katıldı: İşte oynayacağı rol

Teşkilat'ın unutulmaz ismi Gassal kadrosuna katıldı: İşte oynayacağı rol

10:2826/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
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Teşkilat'ta ‘Anton’ karakterleriyle hafızalara kazınan Emir Benderlioğlu, TRT’nin dijital platformunda büyük beğeni toplayan Gassal dizisinin üçüncü sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"
dizisinde 'Behzat Façalı' ve
"Teşkilat"
ta 'Anton' karakterleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, bu kez Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı
Gassal
dizisinde boy gösterecek.

Senaryosunu Sümeyye Karaarslan’ın kaleme aldığı Gassal’ın yönetmenliği ise bu sezon değişti. Daha önce Selçuk Aydemir’in üstlendiği koltuk, Aydemir’in yeni projesi “Aile Saadeti” nedeniyle Onur Tan’a devredildi.


Emir Benderlioğlu

'Affan' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak


Yeni sezona geçen günlerde başlayan Gassal dizisinde Emir Benderlioğlu, “Affan” karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Dili sivri, dobra ve genç bir figür olan Affan, gasilhanenin eski şoförü Merdan’ın yerine geçerek dizinin akışına taze bir dinamizm katacak.


Oyunculuk kariyerinde “Deha”, “Teşkilat”, “Tuzak”, “Börü 2039”, “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Arka Sokaklar” gibi önemli yapımlarda rol alan Emir Benderlioğlu, Gassal ile yeni bir sayfa açıyor.


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