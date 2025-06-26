Teşkilat'ın unutulmaz ismi Gassal kadrosuna katıldı: İşte oynayacağı rol

Teşkilat'ta ‘Anton’ karakterleriyle hafızalara kazınan Emir Benderlioğlu, TRT’nin dijital platformunda büyük beğeni toplayan Gassal dizisinin üçüncü sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Senaryosunu Sümeyye Karaarslan’ın kaleme aldığı Gassal’ın yönetmenliği ise bu sezon değişti. Daha önce Selçuk Aydemir’in üstlendiği koltuk, Aydemir’in yeni projesi “Aile Saadeti” nedeniyle Onur Tan’a devredildi.
'Affan' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak
Yeni sezona geçen günlerde başlayan Gassal dizisinde Emir Benderlioğlu, “Affan” karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Dili sivri, dobra ve genç bir figür olan Affan, gasilhanenin eski şoförü Merdan’ın yerine geçerek dizinin akışına taze bir dinamizm katacak.