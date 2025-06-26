Teşkilat'ın unutulmaz ismi Gassal kadrosuna katıldı: İşte oynayacağı rol

Oyunculuk kariyerinde “Deha”, “Teşkilat”, “Tuzak”, “Börü 2039”, “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Arka Sokaklar” gibi önemli yapımlarda rol alan Emir Benderlioğlu, Gassal ile yeni bir sayfa açıyor.