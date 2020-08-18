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Hayat Türk mutfağının sevilen lezzeti çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi
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​Türk mutfağının sevilen lezzeti çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi: Tulumba tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının sevilen lezzeti çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi

Türk mutfağının muhteşem lezzetlerinden tulumba tatlısı genellikle tatlıcılardan alınıyor ama evde yapmak da kolay ve pratik. "Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısının malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtını merak edenler. İşte çıtır çıtır tulumba tatlısının yapılışı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ev yapımı tulumba tatlısı tarifi haberimizde.
Ev yapımı tulumba tatlısı tarifi haberimizde.

Damağınızda unutulmayacak tatlar bırakacak tatlı tarifleri nasıl yapılır? Tulumba tatlısını yapmak isteyenler tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısının malzemeleri nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, kolay ve pratik çıtır çıtır tulumba tatlısı nasıl yapılır?

Tulumba tatlısının en önemli özelliklerinden biri, yağda kızartılan tatlının soğuk şerbete atılmasıdır. Aksi takdirde tatlınızın kıvamı hayal ettiğiniz gibi olmaz. Bu nedenle tulumba tatlısı yapacaksanız şerbeti önceden hazırlamanızda fayda var. Böylece siz tatlının hamurunu hazırlar ve kızartma aşamasını hallederken şerbetiniz güzelce soğuyacak zamanı bulabilir.

TULUMBA TATLISININ MALZEMELERİ

Hamuru için:

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağısu

1 tatlı kaşığıl imon suyu

Kızartmak için:

3 su bardağı ayçiçek yağı

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

Tatlınızın şerbetiyle işe başlayın. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısın. Kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin. İçine limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın. Şerbeti oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun.

Tatlının hamuru için su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyip kaynatın. Unu eleyip kaynayan karışıma ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın. 4-5 dakika da kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

Hamuru oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirip içine teker teker yumurtaları ekleyin. Yumurtaları mikser yardımıyla hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve yeniden 5 dakika kadar mikserle karıştırın.

Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkın ve altını kısık ateşte açın. Nar gibi kızaran tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbete atın ve 2-3 dakika bekletin.

Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edin. Çıtır çıtır tulumba tatlısı hazır.

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