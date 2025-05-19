Türkiye'de bir ilk: Asfaltta Türk Marşı yankılanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Melodili Yol uygulamasının Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini belirtti.





Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında oluşan titreşim ve ses üretme prensibine dayandığını ifade etti.





Bakan Uraloğlu, "Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Yüzeydeki her bir oyuk veya işaretleme, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağlıyor" dedi.

"Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyor"

Bakan Uraloğlu, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü (Ankara) sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21'inci kilometresinde yer alan Eymir köyü mevkisinde uygulamanın tamamlandığını belirtti.





Uygulamanın, Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı etkilemeyecek bir mesafede hayata geçirildiğini kaydeden Uraloğlu, "Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyor" dedi.





Yeni uygulama Ankara-Eskişehir yolunda başlayacak

Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının 2'nci etabı için çalışmaların 17 Mayıs 2025 tarihinde Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışındaki 37'nci kilometresinde yer alan Kertek mevkiinde başlatıldığını açıkladı.





Benzer uygulamaların yapıldığı diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın kesimlerde gürültü nedeniyle şikayetlerin arttığını belirten Bakan Uraloğlu, "Biz bu nedenle uygulamaları yerleşim alanlarından uzakta yapmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sabit hız ve yolun fiziksel özellikleri önemli"

Melodili Yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğini aktaran Uraloğlu, "Taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üst yapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor.



