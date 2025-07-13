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Ücretli hale getirilen Sevgi Barış Dostluk Plajı'na tel örgüleri aşarak girmeye çalıştılar

Ücretli hale getirilen Sevgi Barış Dostluk Plajı'na tel örgüleri aşarak girmeye çalıştılar

14:5613/07/2025, Pazar
IHA
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Bu anlar çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.
Bu anlar çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sevgi Barış Dostluk Plajı'nın ücretli hale getirilmesinin ardından bazı vatandaşlar plaja ücretsiz girebilmek için tel örgüleri aşarak denize ulaşmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşanan Sevgi Barış Dostluk Plajı'nda bu yıl girişler ücretli hale getirildi. Belediye tarafından alınan ücret bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Giriş ücreti ödemek istemeyen kişiler, plaj çevresine çekilen tel örgülerin üzerinden atlayarak ya da altından geçerek denize girmeye çalıştı. Bu anlar çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.

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