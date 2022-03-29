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Hayat Uçuk kafalar Baben Sanatta birleşti
KÜLTÜR SANAT

Uçuk kafalar Baben Sanat’ta birleşti

Balat’ta kadın sanatçılardan oluşan bir grubun açtığı Baben Sanat Atölyesi farklı dünyalara kapı aralıyor. Çeşitli dallardan sanatçılara ev sahipliği yapan atölyenin kurucularından Hülya Kuruhan Küçükali “Kafamız biraz uçuk çalışıyor” diyor.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Uçuk kafalar Baben Sanat’ta birleşti
Baben Sanat Atölyesi

Kurucuları tamamen kadınlardan oluşan Baben Sanat Atölyesi önceki gün açılışını gerçekleştirdi. Balat’ta bulunan 150 yıllık tarihi yapıdan artık sanat yankılanıyor. Atölyede, ebru sanatçıları Hülya Kuruhan Küçükali ve Funda Köz Demirçin, minyatür sanatçıları Nilüfer Ersoy ve Hürriyet Gençbay, hüsnühat ustası Güngör Demirtutan ve fotoğraf sanatçısı Ebru Durupınar yer alıyor.

  • Baben Sanat’ın kurucularından ebru sanatçısı Funda Köz Demirçin atölye fikrinin farklı sanat dallarından kadınları nasıl bir araya getirdiğini şu sözlerle anlatıyor: “Birbirimizi tanıyan, hayat görüşünü ve sanat duruşunu beğenen insanlarız. Neden olmasın dedik. Kafa olarak, bakış açısı olarak kendi sanatımız içinde farklıyız. Bu farklılıklar bizi bir araya getirdi.”

Farklılıklarımızı birleştireceğiz

Atölyenin diğer ebru sanatçısı Hülya Kuruhan Küçükali ise “Kafamız biraz uçuk çalışıyor. Hepimiz özgün, birbirine benzemeyen eserler yapıyoruz. Ortak noktamız bu. Farklı sanatlar yapmamız, birlikte çalışmamamız anlamına gelmiyor. Ortak projeler de düşünüyoruz. Minyatür ve ebruyla karışık eserler yapıp, farklılıklarımızdan zenginlik ortaya çıkarmayı planlıyoruz” diyor.

  • Fotoğraf sanatçısı Durupınar öğrencileriyle Balat’ta fotoğraf turları düzenlerken, minyatür alanında ilgililere temelden eğitim verilecek. Atölyede ders ve workshopların yanı sıra sergiler de düzenlenecek. Farklı sanatçıların eserlerinin sergileneceği atölye, galeri işlevi de görecek. Eğitimler için başvuru Baben Sanat’ın Instagram hesabı ve web sitesinden yapılabilecek.
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