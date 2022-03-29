Uçuk kafalar Baben Sanat’ta birleşti

Kurucuları tamamen kadınlardan oluşan Baben Sanat Atölyesi önceki gün açılışını gerçekleştirdi. Balat’ta bulunan 150 yıllık tarihi yapıdan artık sanat yankılanıyor. Atölyede, ebru sanatçıları Hülya Kuruhan Küçükali ve Funda Köz Demirçin, minyatür sanatçıları Nilüfer Ersoy ve Hürriyet Gençbay, hüsnühat ustası Güngör Demirtutan ve fotoğraf sanatçısı Ebru Durupınar yer alıyor.

Baben Sanat’ın kurucularından ebru sanatçısı Funda Köz Demirçin atölye fikrinin farklı sanat dallarından kadınları nasıl bir araya getirdiğini şu sözlerle anlatıyor: “Birbirimizi tanıyan, hayat görüşünü ve sanat duruşunu beğenen insanlarız. Neden olmasın dedik. Kafa olarak, bakış açısı olarak kendi sanatımız içinde farklıyız. Bu farklılıklar bizi bir araya getirdi.”

Farklılıklarımızı birleştireceğiz

Atölyenin diğer ebru sanatçısı Hülya Kuruhan Küçükali ise “Kafamız biraz uçuk çalışıyor. Hepimiz özgün, birbirine benzemeyen eserler yapıyoruz. Ortak noktamız bu. Farklı sanatlar yapmamız, birlikte çalışmamamız anlamına gelmiyor. Ortak projeler de düşünüyoruz. Minyatür ve ebruyla karışık eserler yapıp, farklılıklarımızdan zenginlik ortaya çıkarmayı planlıyoruz” diyor.