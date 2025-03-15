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Yetim gülerse dünya güler: Şam'daki Yermük Kampı'nda yetim çocuklar için anlamlı iftar

Yetim gülerse dünya güler: Şam'daki Yermük Kampı'nda yetim çocuklar için anlamlı iftar

15:1715/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeryüzü Çocukları Derneği, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü için Şam’da şenlikli iftar verdi
Yeryüzü Çocukları Derneği, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü için Şam’da şenlikli iftar verdi

Suriye'nin başkenti Şam'da, savaşın derin izler bıraktığı Yermük Kampı'nda Filistinli ve Suriyeli yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi. Yeryüzü Çocukları Derneği'nin, Suriye Devrim’inin başlangıç günü ve 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle, düzenlediği etkinlik, çocukların ruhsal iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla oyunlar ve eğlencelerle desteklendi. Derneğin Şam sorumlusu Abdülhadi Sadaqi, savaşın yıkıcı etkilerinden etkilenen ve kriz bölgelerinde büyüyen çocukların sesi olmaya devam edeceğini belirtti.

Her yıl Müslüman ülkelerde ramazanın 15. günü düzenlenen Dünya Yetimleri Günü vesilesiyle, Kudüs Derneği ve Türkiye'den Yeryüzü Çocukları Derneği iş birliğiyle, Suriyeli ve Filistinli 100 yetim çocuk için iftar şenliği gerçekleştirildi. İftar öncesi çocuklar, kamptaki sokaklarda şarkılar eşliğinde yürüyüş yaparak yarışma oyunları oynadı.

Yeryüzü Çocukları Derneği, kurulduğu 2016 yılından bu yana, savaşların acımasız etkileriyle yüzleşen, hakları ihlal edilen ve kriz bölgelerinde büyüyen çocuklar için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

6 Şubat depreminin ardından Türkiye’de deprem bölgesindeki faaliyetleri ile pek çok çocuğa psikososyal destek ve eğitim vermek için ulaşmayı başaran YEÇED, bu faaliyetleri ile 2023 yılında Teknofest’te Selçuk Bayraktar tarafından ödüle layık görüldü. Bu yıl da 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle, Suriye’deki savaşın en derin izlerini taşıyan Şam’ın Yermük bölgesindeki çocuklar için özel bir iftar programı düzenlediler.

İyileşmek için oyunlar oynadılar

Suriye’de yıllarca devam eden savaş en çok da kriz bölgesinde doğup büyüyen çocukları derinden etkilemişti. Yeryüzü Çocukları Derneği, yıllardır savaşın pençesinde yaşam mücadelesi veren, yetim kalmış çocukların sesi olmak ve onların yaşadığı trajediyi gözler önüne sermek için 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü ve aynı zamanda Suriye’deki devrimin ilk ateşlendiği gün olan 15 Mart için anlamlı bir iftar programı gerçekleştirdi.

Bu özel gün kapsamında Yermük Kampı’nda yetim çocuklarla birlikte şenlikli bir iftar programı düzenlendi. Suriye’deki savaşın izlerinin en net şekilde görüldüğü Yermük’te, çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek için iftar öncesinde onlarla birlikte eğlenceli oyunlar oynandı.


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Yetim gülerse dünya güler: Şam'daki Yermük Kampı'nda yetim çocuklar için anlamlı iftar
Hayat / Aktüel
15 Mart, Cumartesi

Oyunlar, çocukların çocukların neşelerini geri kazanabilmeleri, ruhsal iyileşme süreçlerini destekleyebilmek amacıyla Yeryüzü Çocukları Derneği’ndeki uzman psikologlar tarafından hazırlandı. Yeryüzü Çocukları Derneği’nin Şam bölge sorumlusu Albülhadi Sadaqi, bunun sadece bir iftar etkinliği değil, aynı zamanda savaşın gölgesinde büyüyen bu çocuklara umut olma yolunda atılan bir adım olduğunu belirtti.

Devrim yıldönümü ve Dünya Yetimler Günü aynı günde

Bu anlamlı etkinlik, aynı zamanda Suriye’deki devrimin ilk kıvılcımlarının atıldığı günde gerçekleştirildi. Bu özel zaman diliminde, Yeryüzü Çocukları Derneği’nin sadece özgür Suriye’ye olan desteği yinelenmiş olmakla kalınmadı, aynı zamanda kriz bölgelerinde yaşayan çocukların seslerini de dünyaya duyuruldu. Suriye’deki çocukların, sadece savaştaki yaralarının sarılmasıyla kalmayıp, aynı zamanda bir ülkenin özgürleşme ve yeniden kurulma sürecinde yaşadıkları zorlukları aşabilmek için çok ciddi desteğe ihtiyaç olduğu belirtildi.

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde Suriye'deki yetim çocuklar için düzenlenen bu iftar programı, sadece onların hayatlarına dokunmayı değil, aynı zamanda dünyanın diğer kriz bölgelerinde doğup büyüyen tüm çocuklara dikkat çekmek için gerçekleştirildi.




#Yeryüzü Çocukları Derneği
#Şam
#Yermük Kampı

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