Yoğun bakım uzmanı doktorun hazin ölümü: Kızı ve eşi uyanmasın diye balkona çıkmıştı

Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ (45) gece saatlerinde hastaneden arandı. Görüşme için balkona çıkan Oğrağ, dengesini kaybedip balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşi ve kızını uyandırmamak için balkona çıkmıştı

Eşi ve kızını uyandırmamak için balkona çıkmıştı

Ağır yaralanan Oğrağ, önce özel bir hastaneye ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ öğle 13.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğrağ'ın hastaneden gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıktığı öğrenildi.