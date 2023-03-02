İstanbul’da özellikle 99 depremi öncesi binalar büyük risk taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) raporuna göre 91 bin bina 7,5 büyüküğündeki bir depremde ağır veya çok ağır hasar alacak. Riskli binaların dönüşümü içinse sağlam zeminli bölgelerin seçilmesi bekleniyor. Riskli yapı tespiti için uzun zaman gerekli. Bunun yerine ‘1999 öncesi inşa edilen tüm yapılar riskli statüsünde’ denilebilir. Evinin riskli olmadığını düşünenler test yaptırmalı. Böylece daha hızlı bir şekilde yüz binlerce konutun dönüşümden faydalanması sağlanır.

İstanbul deprem risk haritası

İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeler neresi?

Jeoloji Mühendisi Dr. İsak Yılmaz; Başakşehir, Sultangazi, Ayazağa, Gaziosmanpaşa, Etiler gibi bölgelerin zemininin daha sağlam olduğunu belirtti.

İstanbul'da zemini en sağlam ilçeler

Şile

Çekmeköy

Beykoz

Ümraniye

Kadıköy

Ataşehir

Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)

Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)

İstanbul’da riskli ilçeler hangileri?

Maltepe

Pendik

Kartal

(Bu ilçelerin sahil kesimleri iyi değil, iç kesimleri iyi.)

İstanbul’da zemini kötü riskli ilçeler hangileri?

Büyükçekmece Küçükçekmece Avcılar Zeytinburnu Esenler Bağcılar Fatih Beylikdüzü Bakırköy Güngören Esenyurt







