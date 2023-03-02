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İstanbul deprem risk haritası

İstanbul deprem risk haritası, beklenen Marmara depremi öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da beklenen olası büyük deprem öncesi hazırlıklar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi. Peki, İstanbul'da en sağlam ve riskli ilçeler hangileri? İşte en sağlam ve en riskli ilçelerin listesi.

09:55 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul'da en sağlam ve riskli ilçeler hangileri

İstanbul'da en sağlam ve riskli ilçeler hangileri

İstanbul’da özellikle 99 depremi öncesi binalar büyük risk taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) raporuna göre 91 bin bina 7,5 büyüküğündeki bir depremde ağır veya çok ağır hasar alacak. Riskli binaların dönüşümü içinse sağlam zeminli bölgelerin seçilmesi bekleniyor. Riskli yapı tespiti için uzun zaman gerekli. Bunun yerine ‘1999 öncesi inşa edilen tüm yapılar riskli statüsünde’ denilebilir. Evinin riskli olmadığını düşünenler test yaptırmalı. Böylece daha hızlı bir şekilde yüz binlerce konutun dönüşümden faydalanması sağlanır.

İstanbul deprem risk haritası

İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeler neresi?

Jeoloji Mühendisi Dr. İsak Yılmaz; Başakşehir, Sultangazi, Ayazağa, Gaziosmanpaşa, Etiler gibi bölgelerin zemininin daha sağlam olduğunu belirtti.

İstanbul'da zemini en sağlam ilçeler

  • Şile
  • Çekmeköy
  • Beykoz
  • Ümraniye
  • Kadıköy
  • Ataşehir
  • Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)
  • Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)

İstanbul’da riskli ilçeler hangileri?

Maltepe

Pendik

Kartal

(Bu ilçelerin sahil kesimleri iyi değil, iç kesimleri iyi.)

İstanbul’da zemini kötü riskli ilçeler hangileri?

  1. Büyükçekmece
  2. Küçükçekmece
  3. Avcılar
  4. Zeytinburnu
  5. Esenler
  6. Bağcılar
  7. Fatih
  8. Beylikdüzü
  9. Bakırköy
  10. Güngören
  11. Esenyurt

Bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2023 Perşembe maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig dışında da dünya futbolunu yakından takip edenler, günün maç programını sorguluyor. İngiltere Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Arsenal, Everton'ı 4-0 yendi. İngiltere Premier Lig'in 7. hafta erteleme maçında Liverpool, evinde Wolverhampton'u 2-0 mağlup etti. FA Cup 5. Turu’nda Manchester United, sahasında West Ham’ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 2 Mart 2023 Perşembe maç programı haberimizde.


#istanbul
#istanbul depremi
#istanbul deprem risk haritası
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İstanbul deprem risk haritası
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