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Öğrencilere karne hediyesi olarak 10 bin 200 TL verilecek! Takdir teşekkür karne hediyesi ödemesi nasıl alınır? Başarı Teşvik Programı başvurusu...

19 Ocak Cuma bugün karneler alınıyor. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışan öğrenciler bugün karnelerinin yanında takdir teşekkür belgelerini de alacak. Başarı Teşvik Programı ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceği müjdelenmişti. Peki, bu sene takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı? Takdir teşekkür karne hediyesi ödemesi nasıl alınır? Başarı Teşvik Programı başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

11:16 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Karne hediyesi
Karne hediyesi

Karnelerinin yanı sıra takdir teşekkür belgesi alan bazı öğrencilere karne hediyesi olarak 10 bin 200 TL verilecek. Peki, Karne hediyesi 2024 başvurusu nasıl yapılır? Takdir teşekkür alanlara karne hediyesi detayları merak ediliyor. İşte 10 bin 200 TL karne hediyesi hangi öğrencilere verilecek, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Takdir teşekkür alana karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır?

Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak. Başvurular ise bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden yapılacak.

Bu sene başarı teşvik programı başvuru tarihi ve ödemeleri ile ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı. Karne hediyesi almak isteyen öğrenciler başvuruları araştırıyor. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı henüz aktarılmadı. 19 Ocak'tan sonra gelişmelerin duyurulması bekleniyor.

Başarı Teşvik Programı ödemesi ile öğrencilere ne kadar ödeme yapılacak?

Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak. 2023 yılında asgari ücret net 11.402,32 TL olarak belirlendi. Buna göre öğrencilere 6.841,39 TL ödeme verilecek.

Buna göre, sosyal yardım alma hakkına sahip ailelere mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ı kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlanacak.



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3 saat önce
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