​Acile başvuru çok yatış az

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış acil servislere başvuruları artırdı. Geçtiğimiz aylarda ciddi düşüş yaşanan acil servislere günlük başvuran hasta sayısı 2 bine dayandı. Özellikle normalleşmeyle birlikte toplumun rehavete kapıldığına dikkat çeken uzmanlar, bu böyle devam ederse yaz aylarında tatile gitmenin hayal olabileceğine dikkat çekiyor.

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VAKALAR 3 KAT ARTTI

Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, “Mart başından bu yana tüm yaş gruplarında vakalar 3 kat arttı. Kahvehaneler, kafeler açıldı, insanlar sosyalleşmeye başladı, bu durum rehaveti de beraberinde getirdi. Hastanemize başvuran kişilerin pozitiflik oranı yüzde 10’lara kadar inmişti, ancak şu an yüzde 20’lere kadar yükseldi. Mutasyonla birlikte virüsün daha kolay bulaştığı da bir gerçek. Bunlar da vakalara etki etti. Önceki gün Kovid-19 polikliniğimize 988 kişi başvurdu, testlerin 5’te 1’i pozitif çıktı” dedi.

Recep Demirhan

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REHAVETİN SONU KÖTÜ OLABİLİR

Rehavetin çok ciddi sonuçlara yol açacağını aktaran Demirhan, “Tüm vatandaşların tedbirlere harfiyen uyması şart. Türkiye tedaviyi, süreci çok güzel götürüyor. Salgınla mücadele başarımız çok yüksek. Rehavete kapılmazsak bu yıl salgını bitirebiliriz. Yaz aylarında tatile gitmek istiyorsak, tedbirlere sıkı sıkıya uymamız şart. Bizler canla başla çalışıyoruz, tüm vatandaşlardan tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını rica ediyoruz” dedi.

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AŞILAMA İYİ SONUÇ VERDİ

Türkiye’nin aşılama faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğünü aktaran Demirhan, “2’inci doz aşı olan 70 yaş üzeri vatandaşların yoğun bakıma giriş oranları aşılama sayesinde düştü. Entübe ve ölüm oranlarında da düşüş aşılama başarısıyla orantılı. Geçtiğimiz Eylül, Ekim, Kasım’da ayda 200 personelimiz Kovid’e yakalanıyodu. Çift doz aşılamadan sonra bu 10-12’ye indi. Aşının ciddi koruyuculuğu var. Aşılanma başlayınca ‘her şey bitti’ gibi bir algı oluşmamalı. Henüz 65 yaşa kadar aşılama yapıldı. Biz ne zaman toplumun yüzde 70’ini aşılarız o zaman korona konusunda rahatladık diyebiliriz. Sırası gelen aşısını yaptırmalı” şeklinde konuştu.

Başvuru çok yatış az

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander de, hastanelere başvuru sayıları çok fazla olduğunu söyledi. Hastalığın seyrinin geçtiğimiz Kasım ayına göre daha hafif olduğunu belirten Cander, “Hastane yataklarını Kasım ayındaki gibi doldurmuş değiliz. Yaşlılara uygulanan aşılar, vatandaşlarımızın korunmasında etkin rol oynadı. Kasım ayında hastaneye başvuran vatandaşların klinik tablosu çok ağırdı. Semptomlar çok ağır ilerliyordu. Şu an hastalığın görülme şekli o döneme göre daha hafiflemiş durumda. Aslında Avrupa’daki vakalarda da bu durum gözleniyor. Başvuru sayısında yüzde 70-80 oranında artış oldu. Hastaneye başvuran vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıkma oranı yüzde 10-12 civarında. Bu kişilerin hastaneye yatış miktarı ise eskiye göre çok az” diye konuştu.