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TÜRKİYE

​Aşıda işler yolunda: Ciddi bir yan etki yok

Aşıda işler yolunda

Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi’nde geçen hafta ilk gönüllü uygulamasına başlanan koronavirüs aşısı 20 sağlık çalışanına uygulandı. Prof. Murat Gökova, aradan geçen 5 günde ciddi bir yan etki ile karşılaşmadıklarını söyledi. Gökova, “Güvenlik analizlerini yapacağız. Oldukça uzun bir süreç, 7 aya kadar sürecek. Böylece aşının etkinliğine karar vereceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Çin’de geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk gönüllü uygulamasını değerlendirdi. Akova, geçen hafta Perşembe günü aşılama çalışmalarının başladığını, yüksek riskli grupta aşılamayı öncelikle tercih ettiklerini, bu nedenle önceliği sağlık çalışanlarına verdiklerini söyledi. 1200 gönüllü sağlık çalışanında öncelikle aşılama yapacaklarını hatırlatan Akova, “Bizim dışımızdaki diğer 24 merkezde de yapılacak bu aşılar. Hacettepe aşılamaya ilk başlayan ve koordinatör merkez. Bu hafta içinde İstanbul’da bir ya da birkaç merkezde çalışmaya başlamayı planlıyoruz” dedi.

BEKLENEN YAN ETKİLER

Aşı olmak için başvuran gönüllülere çeşitli testler yaptıklarını belirten Akova, “Çok sayıda gönüllüyü bir anda aşılamak istemiyoruz açıkçası. Hem kontrolü kolay sağlamak hem de bu kişilere daha rahat bir hizmet sunmak için. Şimdiye kadar 20 civarında gönüllüyü aşıladık, bunların hepsi sağlık çalışanı. Bu kişilerden aşı yapmadan önce kanlarını alıyoruz, antikor olup olmadığını tespit ediyoruz. Aynı zamanda PCR testiyle belirtisiz de olsa virüs taşıyıp taşımadıklarına bakıyoruz. Bize başvuran gönüllüler içinde 2’sinin antikoru pozitif çıktı. Yani onlar hastalığı geçirmişler belirtileri olmadan. Bu nedenle bu 2 kişiyi aşılamadık. Ama geri kalan gönüllülerin hepsi ilk doz aşıları oldular. Aradan geçen 5 gün içinde çok şükür ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık. Ufak tefek şeyler var tabii; hafif halsizlik, kırgınlık, aşı yapılan yerde ağrı gibi. Ama bunlar tüm aşılarda olduğu gibi beklenen yan etkiler. Şimdilik bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

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7 AYA KADAR SÜRECEK

Akova, aşının gönüllülere iki doz halinde uygulanacağını vurgulayarak şunları söyledi: “İlk aşıyı alan kişilere 14 gün geçtikten sonra aynı aşıdan bir doz daha yapacağız. 28 ve 42’nci günlerde biz bu kişilerden kan alacağız ve kanlarında antikor olup olmadığına bakacağız. Ayrıca periyodik olarak bu kişilerde PCR dediğimiz örneklerle de bakacağız virüs olup olmadığına. Periyodik olarak bu hastalar izlenecekler, muayene edilecekler, telefonla izlenecekler. Yan etki varsa bize hemen bildirecekler. Güvenlik analizlerini yapacağız. Oldukça uzun bir süreç, 7 aya kadar sürecek. Belki daha sonrasında da takip edeceğiz. İşin henüz başındayız ve bir şey söylemek için çok erken.”

Kocaeli’de de denemeler başladı

  • Çin’den gelen Kovid-19 aşısı, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesinde gönüllü sağlık çalışanları üzerinde test edilmeye başlandı. Aşı denemelerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Sıla Akhan, aşı denemelerine ilk olarak Hacettepe Üniversitesinde başlandığını hatırlatarak, “Biz de ikinci merkez olarak başladık ve gönüllü esasına dayanıyor. Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Hüsnü Efendi gönüllü oldu. Diğer doktor arkadaşlar arasında gönüllüler var. Her gün 10 gönüllü şeklinde devam edeceğiz” diye konuştu. “Pandemi çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi ve henüz tam olarak baş edebilmiş durumda değiliz. Aşı buna dur diyecek, o yüzden aşıya bu kadar önem veriyoruz” diyen Akhan, şunları kaydetti: “Bütün ilaç ve aşı çalışmalarının belli bir standardı var. O yüzden bunlara güvenmek gerekiyor. Şüphe gerektirmeyecek kadar düzenli yapılıyor bütün bunlar. Yapılan işlem bütün dünyada aynıdır, standarttır ve bilimsel bir çalışmadır.”

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