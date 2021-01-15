İlk gün 250 bin sağlık çalışanı aşı oldu: Çok hızlı başladık

Türkiye genelinde koronavirüse karşı kitlesel aşılama dün başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra “Acil Kullanım Onayı” verilen CoronaVac aşısı, tüm yurttaki hastanelere dağıtıldı. Aşılar hastanelere ulaştırıldıktan sonra sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

YOĞUN TALEP

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı olan kişi sayısının takibi için ‘Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ oluşturdu. Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Türkiye’de toplam aşılanan kişi sayısı anlık olarak https://covid19asi.saglik.gov.... adresinden takip edilebilecek. Platforma yer alan bilgilere göre Türkiye’deki yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı aşı uygulamasına yoğun talep gösterdi. İlk gün 18.45 itibariyle 254 bin 929 sağlık çalışanının aşılandığı duyuruldu. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ndeki Aşı Uygulama Merkezi’nde uzun kuyruk oluştu.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi. BiP'te paylaş

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TÜM AYRINTILAR PLANLANDI

Bakanlık, aşılama sürecini de en ince ayrıntısına kadar planladı. Uygulamayı yapacak sağlık kuruluşlarına gönderilen bilgilendirme yazılarında her safha soru işareti bırakmayacak şekilde anlatıldı. Buna göre, sağlık çalışanları çalıştıkları sağlık kuruluşunda veya MHRS üzerinden veya doğrudan randevu alarak en yakın sağlık kuruluşunda aşılanacak. Sağlık çalışanlarının 1. doz aşı uygulamaları kendi kurumunda aşı birimi olanların 5 gün içinde, başka kurumda aşılanmaları halinde ise 10 gün içerisinde tamamlanacak.

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AŞILA’DAN TAKİP

Uygulama aşı poliklinik ya da aşı biriminde randevu ile yapılacak. Personel ve vatandaş maske, mesafe ve temizlik kuralına göre hareket edecek. Odaya kişiler tek tek alınacak. Sürekli olarak oda havalandırılacak. Kovid-19 aşı kayıtları ve takibi, Sağlık Bakanlığının geliştirdiği ‘AŞILA’ mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek uygulamayla ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına “https://asila.saglik.gov.tr” adresinden erişilebilecek.

OYNAT 02:01 Sağlık Bakanı Koca: Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan başka ülke var mı bilmiyorum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 aşısı olmasının ardından bir açıklama yaptı. Türkiye'nin aşılamada çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Bakan Koca, “Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan ve canlı gösterebilmiş olan bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını, programını, anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Hatta iller bazında da gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Onun için vatandaşımız müsterih olsun' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNLÜK DAĞITIM

Aşı tek dozluk kullanıma hazır olup enjektörsüz gelecek. Uygulama standart aşı enjektörü ile yapılacak. 1 doz aşı 0,5 ml’dir. Kullanmadan önce aşı şişesi iyice çalkalanmalıdır. Aşı uygulaması öncesinde karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler AŞILA Mobil Uygulamasına kaydedilecek. Sağlık kuruluşlarına aşılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından günlük olarak dağıtılacak. Dağıtım sabah 09.00’a kadar tamamlanacak şekilde planlanacak.

Bakan Koca

Dünyada bunu yapabilen var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu belirterek “Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterilmiş başka ülke var mı, bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı programını anlık, canlı ve şeffaf şekilde götüreceğiz” dedi.

Mutlaka yaptırın

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk aşılamaya uygulamalarına Yeni Şafak da tanıklık etti.

Randevu günü geldikten sonra bir hekim ve iki sağlık çalışanın bulunduğu 20 aşı polikliniğinden birine ulaştı.

OYNAT 01:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu: Siyasiler bu aşıyı teşvik etmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olduktan sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Ben de 'aşıyı yaptıracağım' demiştim. Bu akşam burada arkadaşlarım ile aşıları yaptırdık. Benim şöyle bir istirhamım var. Başta siyasi liderler olmak üzere bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenen aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederse isabetli olacağını düşünüyorum' dedi. BiP'te paylaş

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Aşı odasında ateşi ölçülen kişiye birkaç sağlık tarama sorusunun ardından aşılama yapıldı. On beş dakika müşahade altında tutulan kişi aşılamadan sonra hastaneden ayrıldı. Aşı olan kişiler ikinci dozun gününü ise sistemden öğrenebilecek. İlk aşıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Özdemir oldu. Spekülasyonlara kimsenin inanmamasını söyleyen Özdemir, “Randevu alarak ilk aşıyı ben oldum. Kendim vücut olarak bir rahatsızlık hissetmedim. Tüm sağlık çalışanlarının yaptırmasını tavsiye ediyorum. Çünkü biz savaşçıyız. Sağlıklı olmamız lazım. Vatandaşların kafalarında hiçbir soru olmasın. Bu hastalığın esas tedavisi aşıdır. Toplumun büyük kısmının aşılanması gerekiyor” diye konuştu.

FOTOĞRAF 50 Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...​ Koronavirüs haritasında son durum: Tablo yeşile dönüyor Türkiye genelindeki bütün şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Kısıtlamalar sonuç verdi, pek çok şehrin haritası yeşile dönmeye başladı. İşte Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası... BiP'te paylaş

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Yarışa girdik

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Eğitim sorumlusu Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, “Yeni aşı oldum. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz zaten. Sabahtan beri kendi içimizde aşı için yarış oldu. Herkes korkmadan aşı olsun” dedi. Altı aydır ailesini göremediğini söyleyen sağlık çalışanı Esra Taş, “İnanılmaz derecede mutluyum. Aşı oldum. İnşallah iyi olur. Herhangi bir belirti olmaz. Ailem Çanakkale’de yanlarına beş altı aydır gidemiyordum. Umarım herkes bir an önce aşılanabilir ve virüsten kurtuluruz” dedi.

Müjdeli bir gün