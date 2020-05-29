İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatleri değişiyor

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.
Değerli Meslektaşlarımız;
Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır.https://t.co/NXV8CNtnh4 pic.twitter.com/iPKEpOAjLl
Değerli Meslektaşlarımız;