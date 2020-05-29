İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatleri değişiyor İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak

Haber Merkezi 29 Mayıs 2020, 10:46 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2020, 10:49 Diğer