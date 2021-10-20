Uzman uyardı: Toplum bağışıklığı için 30 yaş grubunun aşılanması şart Türkiye'de günlük ve toplam aşı miktarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinden fazlası ilk veya ikinci doz aşısını yaptırdı. Yerinde aşılama uygulamaları ile bu daha da hız kazandı. Aşısızların büyük çoğunluğunu ise 30 yaş grubu oluşturuyor. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Demirhan, ''Toplumun yüzde 75'i çift doz aşısını yaptırdı, tek doz aşı daha fazla. Özellikle 30'lu yaş grubunda aşıda bir esneme var, isteksizlik var. O grubu da aşılayabilirsek, biz hastanelerde daha rahat olacağız'' dedi.

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