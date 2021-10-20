Uzman uyardı: Toplum bağışıklığı için 30 yaş grubunun aşılanması şart
Türkiye'de günlük ve toplam aşı miktarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinden fazlası ilk veya ikinci doz aşısını yaptırdı. Yerinde aşılama uygulamaları ile bu daha da hız kazandı. Aşısızların büyük çoğunluğunu ise 30 yaş grubu oluşturuyor. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Demirhan, ''Toplumun yüzde 75'i çift doz aşısını yaptırdı, tek doz aşı daha fazla. Özellikle 30'lu yaş grubunda aşıda bir esneme var, isteksizlik var. O grubu da aşılayabilirsek, biz hastanelerde daha rahat olacağız'' dedi.
Koronavirüste vaka sayılarını alarm vermeye devam ediyor. Aşılanmamış grup koronavirüs tehdidini oluşturan en önemli gösterge. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, ''Özellikle genç grupta bir nebze de olsa artış var. 40 yaş altındaki kişilerin ciddi şekilde aşıya rağbet etmesi lazım. Çünkü aşılılarda problem yaşamıyoruz. Toplum bağışıklığının kazanılması için 30 yaş grupların aşı olması gerekiyor'' dedi.
Aşı ile ilgili yanlış bilgilerin dolaştığını ifade eden Demirhan, spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Demirhan, ''Aşı şu an da elimizdeki en büyük silah, en büyük koruyucu faktör. Bunları yaparken de maskemizden, mesafemizden ilk günkü gibi ödün vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.