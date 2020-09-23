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TÜRKİYE

Uzmanlardan önemli uyarı: Yanlış maske kullanımı 'virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor'

Uzmanlardan önemli uyarı: Yanlış maske kullanımı 'virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Çelik, maske kullanımına ilişkşin uyarısa bulundu. Çelik, "Renkli maskeler, kıyafete uyumlu maskeler kullanıyoruz. Yani sağlığı değil görseli düşünüyoruz. Açıkçası aksesuar olarak kullanılmaya başlandı. Bu çok yanlış. Ayrıca maske takılıyken elimiz, maske ile sürekli temas ediyor. Elleriniz kirli olabilir ve temas ettiğiniz maskeyi kirletebilirsiniz" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Çelik, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılması zorunlu hale gelen maskenin, doğru takılmaması durumunda virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Dr. Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, doğru maske kullanımı hakkında tavsiyelerde bulundu.

Maskelerin, kullanılmadığı anlarda her yere temas ettiğini dile getiren Çelik, masaya, arabaya, ceplere, çantalara bırakılan ve daha sonra tekrar kullanılan maskenin faydadan çok zarara neden olacağını bildirdi.

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Özellikle kullanılan maskelerin çöpe atılması gerekirken gelişigüzel bir şekilde ev ortamına ya da sokağa bırakıldığına dikkati çeken Çelik, "Kullanılmayan maskeler kapalı çöp kutuları yerine gelişigüzel çevreye atılıyor. Hem hastalığın bulaşının devam etmesine hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Kirlenen maskeleri kapalı çöp kutularına atmalıyız. Öte yandan günlerce aynı maskeyi kullananlar var. Bu durum hastalığın daha çabuk bulaşmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

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"Aksesuar olarak kullanılmaya başlandı"

Dr. Çelik, maskenin amacı dışında kullanıldığına dikkati çekerek, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

  • "Renkli maskeler, kıyafete uyumlu maskeler kullanıyoruz. Yani sağlığı değil görseli düşünüyoruz. Açıkcası aksesuar olarak kullanılmaya başlandı. Bu çok yanlış. Ayrıca maske takılıyken elimiz maske ile sürekli temas ediyor. Elleriniz kirli olabilir ve temas ettiğiniz maskeyi kirletebilirsiniz. Maske teması ile eliniz kirlenir ve diğer temas ettiğiniz yerlere virüs bulaştırabilirsiniz. Maske kullanırken ağız ve buruna temas etmeyiniz. Maskeliyken burun açıkta bırakılıyor veya maske çene altında tutuluyor. Bu kullanım, maskenin koruyuculuğunu azaltır ve hastalığın, bulaşının kolaylaşmasını sağlar. Maske ağız ve burunu tam kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Kirlenen maske ile temastan sonra eller yıkanmıyor. Maske sizi korumaya devam ederken üzerinde toz kir ve filtrelediği virüsleri tutar. Kirli bir maskeyi ellediğinizde, virüs size geçer ve ellerinizin ağız ve burnunuza teması ile hastalık bulaşabilir. Bu nedenle maskenizi çıkarıp çöpe attıktan sonra ellerin hijyen kurallarına göre yıkanması gerekir."

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