Uzmanlardan önemli uyarı: Yanlış maske kullanımı 'virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Çelik, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılması zorunlu hale gelen maskenin, doğru takılmaması durumunda virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Dr. Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, doğru maske kullanımı hakkında tavsiyelerde bulundu.

Maskelerin, kullanılmadığı anlarda her yere temas ettiğini dile getiren Çelik, masaya, arabaya, ceplere, çantalara bırakılan ve daha sonra tekrar kullanılan maskenin faydadan çok zarara neden olacağını bildirdi.

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Özellikle kullanılan maskelerin çöpe atılması gerekirken gelişigüzel bir şekilde ev ortamına ya da sokağa bırakıldığına dikkati çeken Çelik, "Kullanılmayan maskeler kapalı çöp kutuları yerine gelişigüzel çevreye atılıyor. Hem hastalığın bulaşının devam etmesine hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Kirlenen maskeleri kapalı çöp kutularına atmalıyız. Öte yandan günlerce aynı maskeyi kullananlar var. Bu durum hastalığın daha çabuk bulaşmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

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"Aksesuar olarak kullanılmaya başlandı"

Dr. Çelik, maskenin amacı dışında kullanıldığına dikkati çekerek, açıklamasında şu cümlelere yer verdi: