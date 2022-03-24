​KOSGEB genç girişimci hibe desteği başvurusu nedir, nasıl yapılır?

Son zamanlarda girşimci genç adayların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi KOSGEB'in düzenlediği genç girişimci hibe desteği ile ilgili oldu. KOSGEB genç girişimci hibe desteği nedir? KOSGEB genç girişimci hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Bu programdan kimler yararlanabilir? İşte haberin detayları...

KOSGEB genç girişimci hibe desteği nedir?

Sermeye sahibi olmadan iş yeri açmak veya mevcut işini geliştirmek isteyenler için sunulan

, geri ödemesiz hibe ve faizsiz kredi avantajlarıyla sunulur. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından piyasa ihtiyaçlarına göre zenginleştirilen destekler 2022 yılı içinde 60.000 TL limite kadar yükseltilmiştir.

KOSGEB genç girişimci hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Genç Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyenlerin başvuru öncesinde şirket kuruluş ve işe başlama tarihine dikkat etmesi gerekir. Şirket kuruluş tarihinden önce kredi başvuru sahibi veya ortaklarına ait kayıt dışı gelirin tespit edilmesi halinde cezai işleme ek olarak genç girişimci desteğinin haksız kullanım sebebiyle iadesi talep edilebilir.

e-Devlet Kapısı üzerinden;

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Bilgi Edinme Başvurusu Girişimci Destek Programı Başvurusu Teknik Danışmanlık Başvurusu gibi ihtiyaçlar karşılanabilir.

Genç Girişimci Hibe Destek Kredisi almak isteyenlerin girişimcilik eğitimi başarıyla tamamlaması, şirket kurulumunu eksiksiz yapması, iş planını hazırlaması ve KOSGEB jürisine anlatarak onay alması gerekmektedir. İnteraktif Vergi Dairesi hizmetleri aracılığıyla hazırlanacak başvuru dilekçesiyle ön çalışma tamamlanabilir.

KOSGEB genç girişimci hibe desteği programından kimler yararlanabilir?

Genç Girişimci Desteğinden faydalanma şartlarından ilki yaş sınırlamasıdır. 18-29 yaş arasında olan yeni girişimciler geçmişte herhangi bir ticari faaliyete ortaklık yapmamışsa ve ilk kez şirket açıyorsa destek türlerine uygun başvuru işlemi başlatabilir.

Gelir Vergisi Kanununa göre kazanç istisnası kapsamında olanlar ve

4/B BAĞ-KUR kapsamında 01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalananlar

Ticari ya da serbest meslek faaliyetleri kapsamında ilk defa mükellefiyet açanlar

Şahıs şirketi veya adi ortaklık kuranlar 1 yıl boyunca BAĞKUR prim desteği almaya hak kazanır.

İlgili tarihten önce işe başlamış olanlar, başka bir şirkette ortaklığı bulunanlar, daha önce vergi mükellefi olmuş ve kapatmış girişimciler, anonim veya limited şirketler sunulan destekten faydalanamaz.