​KOSGEB girişimcilik belgesi ne işe yarar? KOSGEB girişimcilik belgesi nasıl alınır, ne kadar süre geçerlidir?

Girişi ruhuna sahip birçok adayın merak ettiği KOSGEB girişimcilik belgesiyle ilgili sorularınızı tek tek yanıtladık. KOSGEB girişimcilik belgesi nedir, ne işe yarar? KOSGEB girişimcilik belgesi nasıl alınır? Haberimizin detayları sizlerle...

KOSGEB girişimcilik belgesi nedir?

Girişimcilik belgesi KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimi sonucunda katılımcılara verilen sertifikadır. Hali hazırda bir işi bulunan ya da yeni bir iş kuracak olan kişilerin KOSGEB desteklerinden yararlanabilmeleri için bu sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir. Belgeye sahip olmak için sadece okuryazar olmak ve 18 yaş üstü olmak şartı bulunuyor. Girişimcilik eğitimleri ise “Geleneksel Girişimcilik Eğitimleri ve İleri Girişimcilik Eğitimleri” olarak iki farklı formatta veriliyor.

KOSGEB girişimcilik belgesi nasıl alınır?

Pandemiden dolayı birçok eğitim artık online olarak faaliyetlerine devam ediyor. Girişimcilik belgesi ise artık online olarak alınabiliyor. KOSGEB’den girişimcilik belgesi almak için Klasik Eğitim ve Online Eğitim olarak iki seçenek bulunsa da, pandemi dönemi itibariyle sadece online eğitim veriliyor.

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1) Klasik Eğitim: Pandemiden önce girişimcilik eğitimleri verilirken de internet üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyordu. Başvurular internet üzerinden yapılıyor, kabul edilen kişiler KOSGEB’in anlaşmalı olduğu lokasyonlarda ya da İŞKUR merkezlerinde eğitim görebiliyordu. 2) Online Eğitim: Yine önceki sistemde olduğu gibi başvurular internet üzerinden yapılıyor. Uzaktan eğitim ile girişimcilik sertifikası alabilmek için ilk olarak lms.kosgeb.gov.tr adresinden e-Devlet hesabınız ile giriş yapılması gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra Geleneksel Girişimcilik Eğitimi ve İleri Girişimcilik Eğitimi seçeneklerinden biri seçilerek eğitimlere başlanabilir. Eğitimleri tamamladıktan sonra sertifikalar e-Devlet hesabı üzerinden tanımlanıyor.

KOSGEB girişimcilik belgesi almanın avantajları nelerdir?

Girişimcilerin, girişimcilik belgesine sahip olması birden fazla avantajı beraberinde getirmektedir. Girişimcilik eğitimi tamamlanıp sertifika alındıktan sonra KOSGEB’in sağladığı hibe desteklerinden faydalanılabilir. KOSGEB tarafından sağlanan hibe 50.000 TL olup, toplamda 150.000 TL tutarına kadar destek alınabilmektedir. Bu desteklerden yararlanabilmek için kişinin şirketini açmadan önce bu eğitimleri tamamlaması ve şirket sektörünün de KOSGEB’in belirlediği sektörler arasında olması gerekmektedir. KOSGEB Yeni Girişimci Desteği hakkında detaylı bilgiler içeren yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimi ile sertifika alırken sadece sertifika almaya odaklanmak yerine eğitime odaklanmak sonraki süreçte kolaylık sağlayabilir. Konusu ne olursa olsun, sertifika programlarının kullanıcıya sunduğu bilgiler de büyük bir öneme sahiptir. Girişimcilik eğitimi ile bir iş planının nasıl oluşturulacağı ve girişimcilik ile ilgili detaylı bilgiler öğrenilebilir.

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