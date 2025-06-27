KPSS 2025 TAKVİMİ: Lise ve ön lisans mezunları KPSS sınavları ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek isteyen lise ve ön lisans mezunlarının gözü bu yıl yapılacak sınav takviminde. KPSS Lisans başvuruları alınırken, Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumlarının tarihi merak konusu oldu. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre bu yıl sınav yapılıp yapılmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.