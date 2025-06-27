KPSS 2025 TAKVİMİ: Lise ve ön lisans mezunları KPSS sınavları ne zaman?

ÖSYM tarafından KPSS Lisans başvuru süreci başlatılırken, gözler şimdi lise ve ön lisans mezunlarının katılacağı KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumlarına çevrildi. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar, “KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavları bu yıl yapılacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. 2025 yılı sınav takvimi, bu gruplar için önemli ipuçları taşıyor.
Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek isteyen lise ve ön lisans mezunlarının gözü bu yıl yapılacak sınav takviminde. KPSS Lisans başvuruları alınırken, Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumlarının tarihi merak konusu oldu. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre bu yıl sınav yapılıp yapılmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.
2025 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN, BU YIL YOK MU?
KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir uygulanıyor. Geçtiğimiz yıl bu sınavların tamamlanmasından dolayı bu yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları uygulanmayacak. Konuya ilişkin sınavlar 2026'da uygulanacak.