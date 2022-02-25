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Odessa Neresi? Odessa Nüfusu Kaç: Odessa Haritadaki Yeri

Son dakika bilgisine göre, Rusya Odesa açıklarında Ukrayna'ya ait 2 gemiyi vurdu. Rus ordusunun Ukrayna topraklarında ilerleyişi sürerken ele geçirilen bölgeler de merak ediliyor. Odessa Ukrayna'nın neresinde kalıyor? Odessa nüfusu kaç? Odessa haritadaki yeri ve ayrıntılar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Odessa nerede? Odessanın hariitadaki yeri
ODESSA

Odessa’nın nerede olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Günlerdir yakından takip edilen Rusya Ukrayna savaşında kritik ilerleyiş sürüyor. Son olarak Rusya Odessa açıklarında iki gemiyi vurdu. Gelişmenin ardından Odessa ile iglili ayrıntılar merak kazandı.

ODESSA NEREDE?

Ukrayna'nın güneybatısında bulunan 3. en kalabalık şehri, aynı isimdeki Odessa Oblastı'nın yönetim merkezi ve önemli bir turizm, liman ve ulaşım merkezi olan şehirdir. Zaman zaman "Karadeniz'in incisi", "Mizah başkenti" ve "Güney Palmira" olarak da adlandırılır.

ODESSA'NIN NÜFUSU KAÇ?

Ukrayna'nın güneybatısında bulunan ülkenin 3. en kalabalık şehri Odessa nüfusu 2021 verilerine göre 1.015.826'dır. Kiev Odessa arası: 468 km, Lviv Odessa arası: 805 km ve Kharkiv Odessa arası: 728 km.

ODESSA'NIN HARİTADAKİ YERİ

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