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ÖSYM YKS eğitim durumu güncelleme için süre verdi! OBP onaylama nasıl yapılır?

ÖSYM YKS başvuru eğitim güncelleme işlemini erişime açtı. YKS sınavına bu yıl 3 milyondan fazla aday katılım gösterdi. YKS sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak. ÖSYM, YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemlerini başlattı. Peki YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır? 2024 ÖSYM YKS AİS eğitim bilgisi güncelleme ekranı.

15:12 - 24/06/2024 Monday
Güncelleme: 15:17 - 24/06/2024 Monday
Yeni Şafak
ÖSYM eğitim durumu bilgisi güncelleme ekranı
ÖSYM eğitim durumu bilgisi güncelleme ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri başladı. Peki ÖSYM YKS AİS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır? OBP onaylama nereden yapılacak? İşte detaylar.

ÖSYM YKS eğitim bilgisi güncellemesi ne zaman?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS'ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu eğitim bilgilerini seçmeleri ve 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Eğitim bilgilerinde eksiklik ya da hata olduğunu düşünen adaylar, düzeltme işlemini, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) e-Okul sistemi üzerinden yaptırabilecek.

ÖSYM YKS AİS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?

Eğitim bilgisi e-Okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek, 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylatmaları gerekiyor.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak. 2024-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekecek.

ÖSYM YKS AİS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak. Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak. ÖSYM OBP güncelleme işlemi birkaç basit adımla tamamlanabiliyor. ÖSYM'nin sağladığı bu güncelleme süreci, adayların sınav sonuçlarının doğru değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, adayların belirtilen adımları takip ederek bilgilerini güncellemeleri ve süreci tamamlamaları gerekmektedir.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

#ÖSYM
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#YKS eğitim durumu
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