Jival ile Yıldızların Işığını Teninize Taşıyın

Kaliteli ham maddeleri ve kendine has tasarım çizgisi ile özgünlüğünü koruyan marka, kullanıcılarını kalite ve estetik ile buluşturuyor. Tarza şık dokunuşlar yaparken ruhu da okşayan koleksiyonları ile modern kadınların beğenisini kazanan Jival, uzun yıllar boyunca trendlere yön vermeye niyetli. Siz de farklı stillere hitap eden geniş ürün gamı ve kaliteyi ilke edinen üretim anlayışı ile ön plana çıkan markanın koleksiyonları arasından seçim yaparak kendinizi ve sevdiklerinizi ödüllendirebilirsiniz.

Altın ve Pırlantanın Estetikle Buluştuğu Nokta: Jival

Altın sektöründeki dört büyük firmanın bir araya gelerek kurduğu Gessart bünyesine bağlı Jival markasının vizyonu hem tasarımcıların yaratıcılığını ortaya çıkaran hem de kadınların enerjisiyle mükemmel bir uyum yakalayan parçalar sunmak. 14 ayar altın, 0.05 karattan başlayan pırlanta, elmas ve parlak nitelikli taşların kullanıldığı koleksiyonların amacı; kadının doğal güzelliğini beslemek ve kendine güvenen kadınların benzersiz enerjisini dışarıya yansıtmak. Jival; altın ve pırlanta odaklı zincir, yüzük, küpe, kolye, halhal, bileklik ve bilezik koleksiyonları ile mücevherin stile kattığı ışıltılı nüansları herkes için ulaşılabilir kılıyor.

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Herkesin Kendinden Bir Parça Bulabileceği Geniş Ürün Gamı

İnce altın zincir üzerine pırlanta dokunuşlar yapılan bileklik ve kolyeler zarif kadınları kendine çekerken baget kesim parçalar modern ruhların stilini tamamlıyor. Ömür boyu mutluluğun ilk adımı tektaş pırlanta yüzükler, değişen boyutları ile hem ihtişama düşkün kadınları hem de duru modeller tercih edenlerin kalbini çalıyor. Fantezi mücevherler, son dönemin trendleri şahmeran çeşitleri, su yolu modelleri, renkli taşlı parçalar, inci ışıltısını parmaklara taşıyan yüzükler, sadeliğiyle göz kamaştıran kolyeler, birbirinden şık küpeler…

Markanın çeşitli setleri de var. Söz ve nişan konseptine uygun setlerde genellikle beyaz altın ile pırlanta birlikteliği ön plana çıkıyor. Küpe ve tektaşları bir araya getiren mini set modelleri her bütçeye hitap eden seçenekler arasında. Üstelik mini setlerde pırlantanın yanında altına yakut, zümrüt ve safir eşlik ediyor. İnce zincir modellerinin kombinlendiği setler hem minimal hem de estetik duruşlarıyla göz kamaştırıyor.

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Jival’in bir de çocuk kreasyonu var. Bileklik, küpe, iğne, yüzük ve kolye modellerinden oluşan koleksiyon çocukları için her yaşta kaliteli takılar tercih eden ebeveynlerin beğenisini topluyor.

Jival, nitelikli ham maddeleri işin ehli ustalarla buluşturarak bir kadına ömür boyu eşlik edebilecek, çok özel parçalara dönüştürüyor. Geniş fiyat aralığı, farklı renk ve boyut alternatifleri ile altın, pırlanta ve değerli taşların ışıltısını tenine işlemek isteyen herkesi mutlu edebilen Jival, bir kadına alınabilecek en özel hediyeleri sizlere sunuyor.