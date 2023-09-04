Türkiye'den Venedik Film Festivali'ne katılan 'Yurt' filmi İslam'ı hedef gösterdi LGBT propagandası yaptı

Senarist ve Yönetmen Nehir Tuna, Yurt filminin başrolleri Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan ve yapımcısı Tanay Abbasoğlu ile birlikte Venedik Film Festivali'ne katıldı
Senaristliğini ve yönetmenliğini Nehir Tuna’nın gerçekleştirdiği Yurt filmi, bu yıl 80.'si düzenlenen Venedik Film Festivali’nde Ufuklar kategorisinin LGBT temalı yapımların rekabet ettiği Kuir Aslan listesine girerek yarışa dahil oldu.
Festival kapsamında bu yıl 17. kez verilecek Kuir Aslan ödülünün kazananı; 8 Eylül'de 16 film arasından seçilerek yapılacak törende belli olacak.
TN Yapım'dan tartışmalı bir film daha
Nehir Tuna’nın ilk uzun metraj filmi Yurt’un ana yapımcılığını, daha önce Çıplak ve Enes Batur Gerçek Kahraman gibi uzun süre tartışılan film ve dizilerin yapımını üstlenen Tanay Abbasoğlu'nun sahibi olduğu TN Yapım gerçekleştirdi.
Söz konusu film, 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in hayatına odaklanıyor. Filme dair bilgi veren basın metninde olay örgüsü şu ifadelerle anlatılıyor:
- “Yakın zamanda dine yönelen babasının beklentilerini karşılamaya çalışan Ahmet’in okul ve yurt arasındaki sıkışmışlığını ve özgürlüğü için verdiği mücadeleyi konu alan film, 90’lı yılların sonu Türkiye’sinin siyasi kutuplaşma atmosferinde geçen bir büyüme hikâyesi.”
Bir babanın dinini benimsemesi ile İslam hedef gösterildi
2019 yılında çekimleri İzmir’de yapılan filmin mottosu olarak kullanılan ifade tepkiyle karşılandı: “Bir baba dini keşfeder, bunun bedelini oğlu öder.”
Filmde, dini eğitim verilen erkek yurduna giden Ahmet’in yaşadığı deneyimler üzerinden önce İslam hedef gösterildi ardından gencin içinde bulunduğu bunalım sonucu eşcinsel olmasıyla LGBT propagandası ekrana getirildi.
Yurt filminin başrollerinde; Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Tansu Biçer, Didem Ellialtı ve Ozan Çelik yer aldı.
Türkiye’de gösterime girecek mi?
Filme dair yapılan haberlerde ve reklam paylaşımlarında ‘Yurt’un Türkiye gösterim tarihinin önümüzdeki aylarda belli olacağı ifadesine yer verilirken, filmin afişleri dışında fragmanının ya da herhangi bir kesitinin yayınlanmaması da dikkat çekti.
Uluslararası yapım şirketlerinden filme fon yağdı
Türkiye'den yalnızca 2 filmin yarışa girdiği festivalde bir diğer yapım ise Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" isimli filmi oldu.