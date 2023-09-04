Türkiye'den Venedik Film Festivali'ne katılan 'Yurt' filmi İslam'ı hedef gösterdi LGBT propagandası yaptı

LGBT, eş cinsellik, çocuk istismarı... Tüm bunlarla ilgili sinema sektöründe her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplumunun ahlak yapısını çökertmeyi hedefleyen lobi çalışmalarına Oscar Ödülleri de dâhil oldu.Oscar törenlerinde adaylar arasındaki çeşitlilik eksikliği nedeniyle sürekli eleştirilen ve “Oscar çok beyaz” şeklinde protesto edilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar Ödülleri için 4 temel kriter getirdi. Hem ekran önünde hem de kamera arkasında uyulması gereken dört yeni 'çeşitlilik kriteri' akıllara durgunluk verecek cinsten. Kriterlerden birisi ise LGBT unsuru oldu. Eğer bir film LGBT'lileri barındırmıyorsa 'En İyi Film' olamayacak. Bunca yıldır bildiğini okuyan akademi ne oldu da böyle bir karar verdi? Oscar Ödülleri artık hangi kriterlere göre verilecek? Gelin birlikte inceleyelim…