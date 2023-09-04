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Türkiye'den Venedik Film Festivali'ne katılan 'Yurt' filmi İslam'ı hedef gösterdi LGBT propagandası yaptı

80. Venedik Film Festivali’nde, LGBT temalı yapımların yarıştığı Kuir Aslan listesine Türkiye’den ‘Yurt’ isimli film girdi. Filmde, 14 yaşındaki Ahmet adında gencin dini eğitim verilen bir erkek yurdunda başından geçenler anlatılarak; İslami eğitim hedef gösterildi, çocuğun sözde ‘eşcinsel’ olduğunu fark etmesiyle de LGBT propagandasına yer verildi. Türkiye’den yarışa giren iki filmden biri olan Yurt filminin senaristliğini ve yönetmenliğini Nehir Tuna yaparken film 2019 yılında İzmir’de çekildi.

12:22 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Senarist ve Yönetmen Nehir Tuna, Yurt filminin başrolleri Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan ve yapımcısı Tanay Abbasoğlu ile birlikte Venedik Film Festivali'ne katıldı

Senarist ve Yönetmen Nehir Tuna, Yurt filminin başrolleri Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan ve yapımcısı Tanay Abbasoğlu ile birlikte Venedik Film Festivali'ne katıldı

Senaristliğini ve yönetmenliğini Nehir Tuna’nın gerçekleştirdiği Yurt filmi, bu yıl 80.'si düzenlenen Venedik Film Festivali’nde Ufuklar kategorisinin LGBT temalı yapımların rekabet ettiği Kuir Aslan listesine girerek yarışa dahil oldu.


Festival kapsamında bu yıl 17. kez verilecek Kuir Aslan ödülünün kazananı; 8 Eylül'de 16 film arasından seçilerek yapılacak törende belli olacak.


Tanay Abbasoğlu'nun sahibi olduğu TN Yapım ve üstlendikleri film/dizilerden bazıları

TN Yapım'dan tartışmalı bir film daha


Nehir Tuna’nın ilk uzun metraj filmi Yurt’un ana yapımcılığını, daha önce Çıplak ve Enes Batur Gerçek Kahraman gibi uzun süre tartışılan film ve dizilerin yapımını üstlenen Tanay Abbasoğlu'nun sahibi olduğu TN Yapım gerçekleştirdi.



Yurt filminin kamera arkasından bir görüntü - Nehir Tuna ve filmin başrol oyuncuları Doğa Karakaş & Can Bartu Aslan

Söz konusu film, 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in hayatına odaklanıyor. Filme dair bilgi veren basın metninde olay örgüsü şu ifadelerle anlatılıyor:


  • “Yakın zamanda dine yönelen babasının beklentilerini karşılamaya çalışan Ahmet’in okul ve yurt arasındaki sıkışmışlığını ve özgürlüğü için verdiği mücadeleyi konu alan film, 90’lı yılların sonu Türkiye’sinin siyasi kutuplaşma atmosferinde geçen bir büyüme hikâyesi.”




Bir babanın dinini benimsemesi ile İslam hedef gösterildi


2019 yılında çekimleri İzmir’de yapılan filmin mottosu olarak kullanılan ifade tepkiyle karşılandı: “Bir baba dini keşfeder, bunun bedelini oğlu öder.”


Filmde, dini eğitim verilen erkek yurduna giden Ahmet’in yaşadığı deneyimler üzerinden önce İslam hedef gösterildi ardından gencin içinde bulunduğu bunalım sonucu eşcinsel olmasıyla LGBT propagandası ekrana getirildi.




Yurt filminin başrollerinde; Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Tansu Biçer, Didem Ellialtı ve Ozan Çelik yer aldı.

Yurt filminin başrolleri ve Yönetmen Nehir Tuna


Türkiye’de gösterime girecek mi?


Filme dair yapılan haberlerde ve reklam paylaşımlarında ‘Yurt’un Türkiye gösterim tarihinin önümüzdeki aylarda belli olacağı ifadesine yer verilirken, filmin afişleri dışında fragmanının ya da herhangi bir kesitinin yayınlanmaması da dikkat çekti.






Uluslararası yapım şirketlerinden filme fon yağdı


Ana yapımcılığını Tanay Abbasoğlu’nun üstlendiği ve Dorothe Beinemeier ile Thierry Lenouvel’in ortak yapımcılığında çekilen film, 2019’da Sundance Senaristler Laboratuvarı’na girerek ertesi yıl, Sundance Yönetmenler ve Senaristler Laboratuvarı’na Türkiye’den seçilen ilk proje olmuştu. Film ayrıca; Nipkow Programm (Almanya), Villa Kult (Almanya), EAVE Producers Workshop (Lüksemburg), Crossroads Ortak Yapım Forumu (Yunanistan), Mannheim Meeting Place (Almanya), Cinelink (Bosna Hersek), Moon and Stars (ABD), Film Independent Fiscal Sponsorship (ABD), MedFilm WIPS (İtalya) gibi proje geliştirme programlarının yanı sıra, Türkiye’de !f İstanbul & Sundance Senaryo Lab’e katılmış, geçen yıl Antalya Film Forum’da Work in Progress Ödülü’nü kazanmıştı.
Sundance’in Stars Collective Grant ile Geliştirme ve Yapım desteklerini kazanan film, Hamburg Film Fonu’ndan yapım desteği ve Fransa Ulusal Sinema Merkezi’nden (CNC) post prodüksiyon desteği aldı. Çekimleri 2022’de tamamlanan ve TN Yapım ana yapımcılığında ve Red Balloon Film (Almanya) ile Ciné Sud Promotion’ın (Fransa) ortak yapımcılığında çekilen “YURT”un Fransa dağıtımını Dulac Distribution yaparken, dünya satışını da Pyramid International üstlendi.




Türkiye'den yalnızca 2 filmin yarışa girdiği festivalde bir diğer yapım ise Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" isimli filmi oldu.



Oscar Ödülleri'nde LGBT kriteri: Dünyanın en iyi filmi olsa da 'En İyi Film' olamayacak
Oscar Ödülleri'nde LGBT kriteri: Dünyanın en iyi filmi olsa da 'En İyi Film' olamayacak

LGBT, eş cinsellik, çocuk istismarı... Tüm bunlarla ilgili sinema sektöründe her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplumunun ahlak yapısını çökertmeyi hedefleyen lobi çalışmalarına Oscar Ödülleri de dâhil oldu.Oscar törenlerinde adaylar arasındaki çeşitlilik eksikliği nedeniyle sürekli eleştirilen ve “Oscar çok beyaz” şeklinde protesto edilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar Ödülleri için 4 temel kriter getirdi. Hem ekran önünde hem de kamera arkasında uyulması gereken dört yeni 'çeşitlilik kriteri' akıllara durgunluk verecek cinsten. Kriterlerden birisi ise LGBT unsuru oldu. Eğer bir film LGBT'lileri barındırmıyorsa 'En İyi Film' olamayacak. Bunca yıldır bildiğini okuyan akademi ne oldu da böyle bir karar verdi? Oscar Ödülleri artık hangi kriterlere göre verilecek? Gelin birlikte inceleyelim…


#LGBT
#Nehir Tuna
#Yurt Filmi
#Venedik Film Festivali
#Tanay Abbasoğlu
#TNYapım
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