9 yıl sonra lider

Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Sivasspor’u 2-1’le geçerek liderliğe oturdu. Sörloth ve Caner Osmanpaşa’nın (kendi kalesine) golleriyle 3 puana ulaşan bordo-mavililer, 298 hafta sonra maç eksiğine rağmen, ligde 6’da 6 yaptı ve 44 puanla liderliğe oturdu. 11 hafta sonra koltuğu devreden Sivasspor’un tek sayısı Yatabare’den geldi. 4. dakikada Ndiaye’nin sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen gerisinden Sörloth, ayağının içiyle topu kaleci Samassa’nın solundan filelerle buluşturdu: 1-0. 35’de Guilherme’nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Da Costa’nın kafa vuruşunda kaleci Samassa, sol tarafına gelen topu güçlükle kornere çeldi. 43. dakikada Trabzonspor, farkı 2’ye çıkardı. Sosa’nın kendi yarı alanında uzun pasında, savunmada Goiano’dan sıyrılan Sörloth’un yakın mesafeden vuruşunda, savunmada Caner Osmanpaşa, uzaklaştırmaya çalışırken topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0. 47’de Pereira’nın sağ kanattan yaptığı ortasına Novak’ın kafa vuruşu direk dibinden auta çıktı. 53’te Pereira’nın sağ kanattan yerden çıkardığı topa ceza sahasının sağ çaprazında Abdulkadir vurdu, şutu yan ağlarda kaldı. 66’da Claudemir’in ceza sahası dışından çektiği sert ve etkili şutu, kaleci Uğurcan aynı güzellikte çıkardı. 75’te Mert Hakan’ın ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği sert şut direk dibinden dışarı gitti. 76’da Fernando’nun ceza sahası dışından çektiği falsolu şut yandan az farkla auta gitti. 78’de ceza sahasında topu bir anda önünde bulan Sörloth’un vuruşunu kaleci Samassa çelmeyi başardı. 87’de Sosa’nın doğrudan kaleyi düşündüğü frikik atışını kaleci Samassa parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 90+3’te Yasin’in sağ kanattan getirdiği topu Yatabare ağlarla buluşturdu: 2-1.



Sörloth, Cardozo’yu yakaladı

Trabzonspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncusu Alexander Sörloth, Sivasspor maçında forma giyebildi. Tahkim Kurulu tarafından 2 maçlık cezası 1 maça indirilen ve cezasını kupada Erzurumspor maçında çeken golcü futbolcu, ilk 11’de görev aldı. Norveçli oyuncu, Sivasspor karşısında attığı golle, gol sayısını 17’ye çıkardı ve Cardozo’nun bir sezonda attığı gol sayısına henüz 21 maçta ulaştı. Sörloth, bordo-mavililerin 2. golünde de çektiği şutla Caner Osmanpaşa’yı hataya zorladı ve kendi kalesine atılan gole katkı yaptı.

Çok iyi bir takımız

Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Sivasspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Gol kralı olması durumunda mutlu olacağını söyleyen yıldız oyuncu, “Çok iyi bir takımımız var. Bireysel olarak da iyi oyuncular sahibiz. Herkes kendi görevini yerine getiriyor. En önemli şey takımın kazanması. Bununla beraber ben de gol atar ve gol kralı olabilirsem mutlu olurum ama en önemli şey takımın kazanması” diye konuştu.

Obi Mikel derbide yok

Trabzonspor’da sarı kart gören Obi Mikel, cezalı duruma düştü. Bordo-mavili takımda 4. sarı kartını gören Nijeryalı oyuncu, gelecek hafta ligde Beşiktaş ile oynanacak maçta takımında yer alamayacak.

Kazandık mutluyuz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir Sivasspor galibiyeti sonrasında, “Oyunun başlangıcı ve 65-70 dakikasında oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarının başında yakaladığımız pozisyonları atabilsek daha iyi olabilirdi. Sonrasında geri çekilmek durumunda kaldık. Çok net pozisyonlar vermedik. Bu kadar geriye yaslanmadan oyunu bitirmemiz gerekiyordu. Oyuncu arkadaşlarımız çok iyi işler yaptılar. Sonucunda kazandık ve mutluyuz” dedi. Yeni transferlerle ilgili de konuşan Çimşir, “DA Costa, Guilherme, Badou, hepsi ligi bilen kaliteli oyuncular. Bize rekabet ortamı sağlayıp kalitemizi artıyorlar” şeklinde konuştu. Nwakaeme’nin sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Hüseyin Çimşir, “Adalesi ile alakalı bir şikayeti var. Çok ciddi gibi görünmüyor” ifadelerini kullandı.

Tek yerli Uğurcan

Trabzonspor, ilk 11’inde 10 yabancı futbolcuya görev verdi. Takımın 11’inde yerli oyuncuların sayısında son haftalarda düşüş gözlenirken sadece kaleci Uğurcan Çakır, görev aldı. Uğurcan, karşılaşma öncesi bordo-mavili takımın eski teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay ile hasret giderdi. Trabzonspor’un Çek oyuncusu Filip Novak da bordo-mavili takım formasıyla 61. lig maçına çıktı.

Tribünler doldu taştı

Trabzonsporlu taraftarlar, liderlik mücadelesine yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Sivasspor taraftarları da misafir takım tribünde yer alarak takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı. Bu arada vefat eden eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor’u 2-1 yenerek liderliğe yükselmelerine ilişkin, “Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli, nereye gideceğin önemli” dedi. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, “Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ondan sonra da maçlar var. Hepsi zor maçlar, hiçbir maç kolay değil. Artık yolun yarısını geçtikten sonra herkes kendi hesabını yapıyor. UEFA hesabı yapan var. Şampiyonluk ve kümede kalma hesabı yapan var. Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli, nereye gideceğin önemli. Nasip. Bundan sonrası için ‘aman lider olduk peşinden de şampiyon olduk’ diye bir şey yok. 7 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Son saniyede yediğimiz gol tamamen konsantrasyon eksiliğinden geldi. O gol son 7-8 dakikada yenmiş olsaydı daha farklı şeyler konuşabilirdik. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Ayakların yere basması, diye bir tabir var. Bırakın ayakların yere basmasını o ayaklar hiçbir zaman kalkmamalı. Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz” diye konuştu. Ağaoğlu,destekleri için taraftarlara da teşekkür etti.

Numan Kaya hayaline kavuştu

Türkiye Kupası yarı final rövanşı için Erzurum’a giden Trabzonspor kafilesini Gümüşhane’de soğuk havada beklediği görüntüleri sosyal medyada beğeni toplayan Numan Kaya, bordo-mavili takımla buluştu. Genç taraftar ve ailesi Trabzonspor’un davetlisi olarak tesislere gelerek yöneticiler ve futbolcularla tanıştı.

O sene inşallah bu sene

Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak, taraftarıyla bütünleşen bordo-mavili takımın sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inandığını söyledi.

Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak, taraftarıyla bütünleşen bordo-mavili takımın sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inandığını söyledi. Trabzonspor’un eski başkanlarından Nuri Albayrak, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Haber61’e konuşan Albayrak, “Bu stat yapıldıktan sonra seyircimiz taraftar haline geldi. 12. adamımız mükemmel. Daha sakin olursak inşallah ipi göğüsleyeceğiz. VAR çıktıktan sonra Anadolu takımları üst sıralara çıktı. Sivas’ı tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Ligi lider olarak uzun zaman taşıdılar. Türkiye’deki futbol sistemi bozuk bir sistem. VAR sisteminin bunu düzelteceğine inanıyorum. Alt liglerdeki hakemleri çıkarırsak daha iyi olacak” dedi.

Hakem Cüneyt Çakır’ın yönetimi ile ilgili soru üzerine Albayrak, “Hakem hiç hata yapmadan yönetti. Demek ki hiç hata yapmadan yönetilebiliyor. 5 yıl Trabzon’a gelememiş bir hakem bu. Neden gelemedi, Trabzonspor’un hakkını yediği için. Ama bizim hakemler istedikleri zaman çok güzel maç yönetiyorlar” şeklinde konuştu.

Nuri Albayrak “O sene bu sene mi?” sorusuna ise “O sene inşallah bu sene” cevabını verdi. Nuri Albayrak sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “Muhteşem seyirci desteği ve güzel oyunla haftalar sonra hak ettiği liderlik koltuğunu geri alan Trabzonspor’umuzu tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.