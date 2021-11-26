Alsancak Stadyumu'na efsanenin adı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem konutları teslim töreninde yaptığı açıklamada yapımı tamamlanan Alsancak Stadyumu'nun yeni adını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alsancak Stadı'nın adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik. İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılan stadyum 14 bin seyirci kapasitesine sahip.

📸Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açılış törenine katıldı. pic.twitter.com/7IJcHS4YrW — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 26, 2021

Mustafa Denizli Türk futboluna damga vurdu

Futbolcu olarak efsanelerinden olduğu Altay'ı çalıştırıp takımı geçen sezon 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan 72 yaşındaki Mustafa Denizli, kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ayrı ayrı şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör oldu. Denizli, A Milli Takım'a 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı.

REKLAM

Mustafa Denizli, Altay'daki futbolculuğu döneminde Alsancak Stadı'nda Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı" olarak bizi evimize kavuşturduğu için şükranlarımızı sunarız. pic.twitter.com/dDCLGRcEmt — Altay Spor Kulübü #İzmirinParlakYıldızı (@AltaySporKulubu) November 26, 2021

İki takım ev sahibi olacak

Halen maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Süper Lig ekibi Altay ile 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun ligin ikinci devresinde müsabakalarını Alsancak Stadı'nda yapması bekleniyor.

Maraton tribününe kırmızı koltuklarla ’Alsancak’ yazıldı.





En son maç 27 Mayıs 2014'te

Alsancak Stadı en son 2013-2014 sezonu sonunda 27 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasındaki müsabakaya ev sahipliği yaptı. Bu son karşılaşmayı ise 9 bin 256 biletli seyirci takip etti.

REKLAM

Stat, 2014-2015 sezonu başında İzmir Spor Güvenlik Kurulu tarafından uzmanların, can güvenliği tehdidi ve güçlendirilmesinin ekonomik olmayacağı yönündeki raporu üzerine kapatıldı.

Yıkım çalışmaları 2015 yılında tamamlanan stadın temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. Ancak bu tarihten sonra inşaat ruhsatı ile ilgili birtakım sorunlar nedeniyle inşaatı geç başlayan stadın projesinde birtakım değişikliklere gidilerek, daha önce tribün olmayan kale arkasına da tribün yapıldı.

Süper Lig'de ilk golün atıldığı stat

Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atıldı.

REKLAM

Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar 1966-1967, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Alsancak Stadı'nda belli oldu.

Stat, A Milli Futbol Takımı'nın 13 Mart 1968'de Tunus'la oynadığı özel maça da sahipliği yaptı.

Birçok Avrupa Kupası maçına sahne olan Alsancak Stadı'nda Göztepe, 1968-1969 sezonunda Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynadı ve Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu.

Göztepe, 1967-1968 sezonunda ise aynı organizasyonda ikinci turda İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen, rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-0 yenerek elemişti.