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Aspendos Cup Karate Turnuvası başladı: 50 ilden bin 100 sporcu

Aspendos Cup Karate Turnuvası başladı: 50 ilden bin 100 sporcu

17:302/05/2025, Cuma
AA
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Turnuvada dereceye girenler yarın ödülerini alacak.
Turnuvada dereceye girenler yarın ödülerini alacak.

Türkiye Karate Federasyonu ve Aksu Karate Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Aspendos Cup İller Arası Karate Turnuvası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada, 50 ilden bin 100 sporcu mücadele ediyor.


Aksu Karate Spor Kulübü Başkanı Hami Uzun, bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Türkiye genelinde 50 ilimizde 58 kulüpten bin 100 sporcu katılıyor. İki gün sürecek turnuvada 80 hakemimiz görev yapıyor. Aspendos Cup'u geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.


Turnuva, yarın yapılacak ödül töreni ile sona erecek.




#Türkiye Karate Federasyonu
#Aksu Karate Spor Kulübü
#Aspendos Cup Karate Turnuvası
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