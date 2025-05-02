Aspendos Cup Karate Turnuvası başladı: 50 ilden bin 100 sporcu

Serik ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada, 50 ilden bin 100 sporcu mücadele ediyor.

Aksu Karate Spor Kulübü Başkanı Hami Uzun, bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Türkiye genelinde 50 ilimizde 58 kulüpten bin 100 sporcu katılıyor. İki gün sürecek turnuvada 80 hakemimiz görev yapıyor. Aspendos Cup'u geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.