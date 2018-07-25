Atletico Madrid Gelson Martins'i bedavaya aldı

Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, geçen sezon Sporting Lizbon'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Martins, mayıs ayında yaklaşık 50 taraftarın antrenman yapan futbolculara saldırmasının ardından Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Gelson Martins'in piyasa değeri 35 milyon Euro.
- Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, 5. transferini gerçekleştirdi. Madrid ekibi daha önce Monaco'dan Thomas Lemar, Villarreal'den Rodri, Celta Vigo'dan Jonny Castro ile Real Betis'ten Antonio Adan'ı kadrosuna katmıştı.
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