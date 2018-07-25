LA LİGA

Atletico Madrid Gelson Martins'i bedavaya aldı

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Madrid, Portekizli kanat oyuncusu Gelson Martins'i renklerine bağladı. Madrid temsilcisi bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Haber Merkezi AA
Gelson Martins

Gelson Martins

Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, geçen sezon Sporting Lizbon'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Martins, mayıs ayında yaklaşık 50 taraftarın antrenman yapan futbolculara saldırmasının ardından Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Gelson Martins'in piyasa değeri 35 milyon Euro.
  • Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, 5. transferini gerçekleştirdi. Madrid ekibi daha önce Monaco'dan Thomas Lemar, Villarreal'den Rodri, Celta Vigo'dan Jonny Castro ile Real Betis'ten Antonio Adan'ı kadrosuna katmıştı.

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