SÜPER LİG

Aziz Behich hakem hatalarına isyan etti

Hes Kablo Kayserisporlu Aziz Behich, hakem hatalarından ötürü emeklerinin heba olduğunu söyledi. Behich ayrıca hakem hatalarının, karşılaşmanın önüne geçtiğini vurguladı.

Haber Merkezi İHA
Aziz Behich bu sezon 10 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Aziz Behich bu sezon 10 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Fotoğraf: IHA

Kayseri’de oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Aziz Behich, kazanmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonuca gidemediklerini söyledi.

"Emeklerimiz heba olmasın"

Aziz Behich, "Konyaspor karşısında kazanmayı çok istedik. Pozisyonlar bulduk. Golü de bulduk. Sonrasında yine pozisyonlarımız vardı. Sadece 1 tane atamadık. Ama şunu söylemek istiyorum ki, hakem hataları yine maçın önüne geçti. Geçen hafta da aynı senaryoyu yaşadık. Emek veriyoruz. Emeklerimiz heba edilmesin. Hakemler daha dikkatli olmalı" açıklaması yaptı.

Konyaspor son dakikada geri döndü
Konyaspor son dakikada geri döndü

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor, geriden gelerek 2-1 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 89. dakikada penaltıdan Henrique ve 90+8. dakikada Jevtovic attı. Kayserispor'un tek golünü ise 45+5. dakikada penaltıdan Henrique kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Lennon 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 18'e yükseltirken, Kayserispor ise 10 puanda kaldı.Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.


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