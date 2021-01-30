​Bakasetas Trabzonspor’da​

Süper Lig’deki yükselişini sürdürmek isteyen ve TFF Süper Kupa’yı kazanarak moral bulan Trabzonspor, Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas ve kulübü Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki futbolcu ve Akdeniz ekibi 3 milyon Euro’luk bonservis teklifine ‘tamam’ derken, son ayrıntıların da netleşmesiyle Bakasetas’ın imza atması bekleniyor. Özellikle saha içinde takımın oyununu yönlendirecek ve orta sahada liderlik yapacak oyuncu eksikliği bulunan bordo-mavili takımda, Bakasetas’ın, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması ve yıllık 1.5 milyon Euro alması bekleniyor. Yunan futbolcu Alanyaspor’da 53 maça çıkarken 17 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Ayrıca Bakasetas, Yunanistan Milli Takım formasını da 33 kez terletti.

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YUNUS VE ROSE SIRADA

Bordo-mavili takım, sezon sonunda Wolfsburg ile sözleşmesi bitecek olan Yunus Mallı’yı da kadrosuna katıyor. Alman kulübüne herhangi bir ödeme yapmayacak olan Trabzonspor, 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bundesliga’da 211 maçta 36 gol ve 26 asistle oynayan Yunus, 25 kez de Türkiye A Milli Takım formasını giydi. Bordo-mavili takım sol bek transferi Danny Rose için de teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararı bekleniyor. 3.5 yıllık anlaşma sağlayan ve resmi imza için son kararı beklenen 30 yaşındaki futbolcu için Tottenham’a ödeme yapılmayacak. Premier Lig’de 194 maça çıkan, 9 gol ve 23 asistle hücum katkısı da sağlayan İngiliz sol bek, İngiltere Milli Takımı’nın formasını ise 29 kez giydi.

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PLAZA İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor, Stiven Ricardo Plaza Castillo’nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamaya göre Ekvadorlu futbolcuya tazminat ödenmeyeceği kaydedildi. Sezon başında İspanya ekibi Valladolid’den 100 bin Euro’ya kiralanan Plaza, Trabzonspor’da 2 lig maçında 4 dakika, 1 kupa maçında 35 dakika süre buldu ve skora katkı sağlayamadı.

UEFA’dan müjdeli haber

UEFA, Trabzonspor’a 4 milyon Euro’luk bir ödeme yapacak. Bordo-mavili takım, UEFA ile 2016 yılında imzaladığı finansal kriterler için anlaşma imzaladı. UEFA ise 2018 yılına kadar olan süreci kapsayan dönemde finansal kriterlere uyma sözünü yerine getirmediği gerekçesiyle önce gelirlerinin yüzde 50’sine el konulması, ardından da Avrupa kupalarından men cezası verdi. Trabzonspor’un, “Bir suçtan iki ceza verilemez” gerekçesiyle CAS’a yaptığı itiraz haklı bulundu. UEFA, Trabzonspor’a yaklaşık 4 milyon Euro’luk bir ödeme yapacak.

Deplasman fatihi

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında yarın deplasmanda lider Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, ezeli rakibi karşısına moralli çıkıyor. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda ise 7 maçtır kaybetmiyor. En son yenilgisini 98 gün önce Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Trabzonspor, dış sahada Ankaragücü ve Hatayspor’u 1-0, Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerken, Alanyaspor ve Antalyaspor ile 1-1, Kayserispor ile de golsüz berabere kalmıştı. Trabzonspor’da, Alanyaspor maçı sonrası göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı, takımın başında çıktığı 6 deplasmanda maçında ise 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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