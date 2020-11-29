SÜPER LİG

Başakşehirli Gulbrandsen kaç gol attı?

Gulbrandsen kendisini göstermeye başladı

Medipol Başakşehir’in sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Fredrik Gulbrandsen, ligde son 3 haftada toplam 5 gole ulaşmış oldu.

Haber Merkezi İHA
Gulbrandsen'in Başakşehir'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gulbrandsen'in Başakşehir'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig’in 10. haftasında Başakşehir, evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerde goller 11 ve 21. dakikalarda Gulbrandsen, 59. dakika Demba Ba’dan geldi.

Başakşehir’de son haftalarda takımını sırtlayan isim olsan Norveçli futbolcu Gulbrandsen, Denizli temsilcisini de boş geçmedi. 8. haftada Başakşehir’in sahasında Gençlerbirliğini 2-1 yendiği müsabakanın 80. dakikasında oyuna dahil olan ve girer girmez takımına beraberliği getiren golü atan 28 yaşındaki futbolcu, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş’a 3-2 kaybedilen karşılaşmada ise 76’da oyuna girip 81 ve 90. dakikalarda ağları sarsarak turuncu-lacivertlileri umutlandırmıştı. Son olarak Denizlispor kalesine 2 gol atan Gulbrandsen, ligde son 3 hafta toplam 5 gole ulaşmış oldu.

  • Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli formayı giymeye başlayan Fredrik, 2019-2020 sezonunda 20 maçta 3 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

Muhteşem geri dönüş: Denizlisipor, Başakşehir karşısında 3-0'dan geri döndü
Muhteşem geri dönüş: Denizlisipor, Başakşehir karşısında 3-0'dan geri döndü

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir sahasında Denizlispor'u ağırladı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Başakşehir'in gollerini 11. ve 21. dakikalarda Gulbrandsen ile 59. dakikada Demba Ba attı. Denizlispor'un gollerini ise 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2. dakikada Rodallega ve 90+7. dakikada Murawski penaltıdan kaydetti.Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e, Denizlispor ise puanını 6'ya yükseltti.Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Malatyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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