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Başpehlivan Orhan Okulu en büyük hedefini açıkladı

Başpehlivan Orhan Okulu en büyük hedefini açıkladı

17:417/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Orhan Okulu
Orhan Okulu

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivan olan Orhan Okulu, şampiyonluk sonrası en büyük hedefini açıkladı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda tamamlandı.


2015 ve 2018 yıllarının şampiyonu Orhan Okulu, finalde milli güreşçi Feyzullah Aktürk'ü yenerek 2024 yılı başpehlivanı oldu.


Şampiyonluk sonrası Selimiye Camii meydanında açıklamalarda bulunan Okulu, "Bu sahada 3 kez altın kemeri ucundan kaçırdım. Yaşımız geçmiş değil, sağlığım el verdiği sürece kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyorum" dedi.


Kırkpınar'ın güreşçiler için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Okulu, "Her başpehlivanın hayali burada kemeri kuşanmaktır. Burası bizim olimpiyatımız. 7 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olmak çok gurur verici" diye konuştu.


Altın kemerin 28 yıldır kimseye ebedi olarak verilmediğini hatırlatan Okulu, federasyonun yeni yönetmeliğiyle 5 yıl arayla da olsa üç kez başpehlivan olan güreşçiye kemerin verileceğini belirterek, "Bu da bizim için ayrı bir motivasyon oldu" ifadelerini kullandı.




#664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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