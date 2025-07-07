Başpehlivan Orhan Okulu en büyük hedefini açıkladı

Kırkpınar'ın güreşçiler için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Okulu, "Her başpehlivanın hayali burada kemeri kuşanmaktır. Burası bizim olimpiyatımız. 7 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olmak çok gurur verici" diye konuştu.

Altın kemerin 28 yıldır kimseye ebedi olarak verilmediğini hatırlatan Okulu, federasyonun yeni yönetmeliğiyle 5 yıl arayla da olsa üç kez başpehlivan olan güreşçiye kemerin verileceğini belirterek, "Bu da bizim için ayrı bir motivasyon oldu" ifadelerini kullandı.