Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Güreş
Orhan Okulu Sekapark’ta altın kemerin sahibi oldu

Orhan Okulu Sekapark’ta altın kemerin sahibi oldu

10:2416/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Orhan Okulu Sekapark’ta altın kemerin sahibi oldu
Orhan Okulu Sekapark’ta altın kemerin sahibi oldu

Kocaeli’de düzenlenen 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan, rakibi Mustafa Taş’ı yenen Orhan Okulu oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl "Hocaların Hocası" unvanıyla anılan şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına gerçekleştirilen güreşlerde final heyecanı yaşandı. Çeyrek finalde Ali Gürbüz, Yıldıray Akın’ı; Mustafa Taş, Yunus Emre Yaman’ı; Ali İhsan Batmaz, Tolga Turan’ı; Orhan Okulu ise Yusuf Can Zeybek’i mağlup etti. Yarı finalde Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz’ı; Mustafa Taş da Ali Gürbüz’ü geçerek finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalde ise Orhan Okulu, Mustafa Taş’a üstünlük sağlayarak Kocaeli’ye özgü motiflerle tasarlanan altın kemerin sahibi oldu.

Ödül töreninde başpehlivan Orhan Okulu’ya altın kemeri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, altın madalyayı ise Ramiz Kahveciler takdim etti. Ayrıca Mustafa Taş, Ali Gürbüz ve Ali İhsan Batmaz da madalya ve kupa ile ödüllendirildi.

#Orhan Okulu
#güreş
#pehlivan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Haziran SED ödemeleri yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı