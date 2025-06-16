Orhan Okulu Sekapark’ta altın kemerin sahibi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl "Hocaların Hocası" unvanıyla anılan şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına gerçekleştirilen güreşlerde final heyecanı yaşandı. Çeyrek finalde Ali Gürbüz, Yıldıray Akın’ı; Mustafa Taş, Yunus Emre Yaman’ı; Ali İhsan Batmaz, Tolga Turan’ı; Orhan Okulu ise Yusuf Can Zeybek’i mağlup etti. Yarı finalde Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz’ı; Mustafa Taş da Ali Gürbüz’ü geçerek finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalde ise Orhan Okulu, Mustafa Taş’a üstünlük sağlayarak Kocaeli’ye özgü motiflerle tasarlanan altın kemerin sahibi oldu.