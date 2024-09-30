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Beşiktaş - Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı İstanbul'a alındı

Beşiktaş - Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı İstanbul'a alındı

21:2730/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Karşılaşma Akatlar'da oynanacak.
Karşılaşma Akatlar'da oynanacak.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçı İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçının İstanbul'da oynanacağı açıklandı.


Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT Avrupa Kupası turnuvasının organizatörü Avrupa Ligi yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT Avrupa Kupası 3. hafta müsabakasının Sırbistan'da oynanmasına karar vermişti. Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonunun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından Avrupa Ligi yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir."


BEŞİKTAŞ - HAPOEL SHLOMO TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Daha önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı duyurulan Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapılacak.






#Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı
#BKT Avrupa Kupası
#Hapoel Shlomo Tel Aviv

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