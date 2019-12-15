Beşiktaş-Malatyaspor: 0-2

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Sergen Yalçın'ın öğrencileri 2-0 kazandı. Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Bifouma ve 90+9. dakikada Jahovic penaltıdan kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 27 puanda kalırken, Malatyaspor ise 23 puana yükseldi.
Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Malatyaspor ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.
- İlk 11'ler
- Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak
- Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic
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