Beşiktaş-Malatyaspor: 0-2

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Sergen Yalçın'ın öğrencileri 2-0 kazandı. Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Bifouma ve 90+9. dakikada Jahovic penaltıdan kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 27 puanda kalırken, Malatyaspor ise 23 puana yükseldi.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Malatyaspor ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.