SÜPER LİG

Beşiktaş-Malatyaspor: 0-2

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından siyah-beyazlıların 6 maçtır devam eden galibiyet serisi sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Malatyaspor

Beşiktaş-Malatyaspor

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Sergen Yalçın'ın öğrencileri 2-0 kazandı. Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Bifouma ve 90+9. dakikada Jahovic penaltıdan kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 27 puanda kalırken, Malatyaspor ise 23 puana yükseldi.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Malatyaspor ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.

  • İlk 11'ler
  • Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak
  • Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Hırvatistan'da İstiklal Marşı'na saygısızlık
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.