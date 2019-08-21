​Beşiktaş'ta N'Koudou 'tamam' sıra golcüde
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​Beşiktaş'ta N'Koudou 'tamam' sıra golcüde

Beşiktaş'ta N'Koudou 'tamam' sıra golcüde

Transfer çalışmaları için İngiltere’de olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tottenham’da forma giyen orta saha oyuncusu Kevin N'Koudou’nun transferi konusunda İngiliz ekibiyle el sıkıştı. Orman, golcü transferi içinse, Everton’dan Niasse, Huddersfield’dan ise Steve Mounie için girişimlerini sürdürüyor.

Haber Merkezi Diğer
N'Koudou, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Monaco'da çıktığı 6 karşılaşmada 1 asist yaptı.

N'Koudou, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Monaco'da çıktığı 6 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Sivasspor deplasmanında aldığı mağlubiyetten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, orta saha transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Transfer görüşmeleri için İngiltere’de olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da bulunan 24 yaşındaki sol kanat Georges Kevin N’Koudou’nun kiralanması konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Monaco’da kiralık olarak geçiren genç futbolcu ile maaş konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. Kariyerinde Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu bu takımlarda toplam 119 maçta 14 gol 10 asistlik performans ortaya koymuştu. N’Koudou en iyi performansını 2016-2017 sezonunda Marsilya’da ortaya koydu. Fransız oyuncu, Marsilya’da forma giydiği 41 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapmıştı.

Kevin N'Koudou, 2016 yılında Marseille'dan 11 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Kevin N'Koudou, 2016 yılında Marseille'dan 11 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Golcü transferi de İngiltere'den

Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, golcü transferi içinse girişimlerini sürdürüyor. Ada’da transer döneminin kapanmasının ardından teknik adamlar tarafından kadroda düşünülmeyen isimlerle görüşecen Orman, Huddersfield forması giyen santrfor Steve Mounie ve Everton’da oynayan Oumar Niasse için görüşmelerini sürdürüyor.

Başkan Fikret Orman’ın Beninli futbolcu için kiralama teklifi yaptığı ve cevap beklediği öğrenildi. Mouine, geçen sezon Huddersfield’de 32 maçta 2 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Mouine’de yaşanabilecek bir aksaklık ihtimaline karşı tedbirini de aldı.

  • Alternatif isimlerle de temasa geçen Orman, Everton’ın golcüsü Oumar Niasse için girşimlere başladığı ve oyuncuyu kiralamak için Everton’lu yetkililerle bir araya geleceği öğrenildi.


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